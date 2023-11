Rich Little, conocido cariñosamente como 'el hombre de las mil voces', ha sido una figura icónica en la industria del entretenimiento. Nacido el 26 de noviembre de 1938, su carrera ha abarcado más de cuatro décadas, marcando hitos desde sus inicios como un adolescente prometedor en el mundo de la actuación profesional.

Los inicios.

En sus primeros años, Rich Little forjó su camino junto a Geoff Scott, otro talentoso imitador, recreando las voces de prominentes políticos canadienses. Este dúo dinámico ganó reconocimiento en clubes nocturnos cuando apenas tenían 17 años, consolidando no solo una pasión por la actuación sino también una habilidad excepcional para capturar las voces de figuras destacadas.

El cambio de Rich Little: Antes y después

La pequeña pantalla.

La incursión de Little en la televisión estadounidense se consolidó en 1964 con su destacado debut en 'The Judy Garland Show' de CBS, donde magistralmente imitó a celebridades como James Mason. A lo largo de los años, sus habilidades como imitador lo catapultaron a la notoriedad, destacándose por sus interpretaciones magistrales de figuras como James Stewart, Johnny Carson y Richard Nixon.

Rich Little The Judy Garland Show

Arte de la imitación.

Más allá de su maestría en el arte de la imitación, Rich Little dejó una huella indeleble en la televisión como narrador de historias y presentador en diversos programas de entrevistas. Su versatilidad no se limitó solo a las imitaciones, sino que se expandió a otras facetas de la actuación, participando en la comedia de situación 'Love on a Rooftop' y siendo parte de programas populares como 'The Dean Martin Celebrity Roasts' y 'The Muppet Show'.

The Muppet Show

Su gran momento.

El reconocimiento a su gran talento alcanzó su punto álgido cuando fue seleccionado como anfitrión de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en 2007, un evento elogiado por el entonces presidente estadounidense, George W. Bush.

Rich Little, más allá de su carrera artística, ha sido un participante activo en obras de caridad, colaborando con organizaciones como el Fondo de Diabetes Juvenil y la Red de Milagros para Niños. Su legado trasciende las imitaciones, abarcando una vida dedicada a cautivar audiencias y contribuir al bienestar de los demás. A lo largo de las décadas, su evolución como icono ha sido un testimonio de su habilidad para adaptarse y perdurar en la cambiante escena del entretenimiento.