Esto es lo que ganará Ilia Topuria en su pelea contra Volkanovski y en la UFC

La noche del sábado al domingo será testigo en España de uno de los momentos más memorables en la historia de nuestro deporte. Por primera vez, un atleta de nuestro país tiene la oportunidad de consagrarse como campeón de la UFC. Se trata de Ilia Topuria, quien se enfrenta a Alexander Volkanovski por el título del peso pluma.

El luchador hispano-georgiano se encuentra ante su acérrimo rival en el evento principal del UFC 298. Este enfrentamiento marcará el regreso del australiano a la categoría de las 145 libras para defender su título por sexta vez. Todo un desafío para Ilia Topuria, ya que Volkanovski llega con una racha de 11 victorias consecutivas en su peso, manteniéndose invicto.

Sin embargo, el español también llega en una posición envidiable al combate, pues no ha experimentado la derrota desde que ingresó al ámbito de las artes marciales de élite. Con 15 victorias en 15 peleas disputadas, seis de ellas en la UFC, ambos se enfrentarán en un combate sin claro favorito, en el que no solo está en juego la gloria y el éxito, sino también importantes sumas de dinero.

¿Cuánto ganará Ilia Topuria en su enfrentamiento contra Volkanovski?

Ilia Topuria se encuentra ante la oportunidad más grande de su carrera. El luchador español afronta el desafío de convertirse en el primer atleta de nuestro país en alzarse como campeón mundial en el universo de la UFC. A pesar de su confianza demostrada en las semanas y meses previos, no tendrá una tarea sencilla, ya que Volkanovski será su rival más formidable hasta la fecha.

El combate se llevará a cabo en la madrugada del sábado al domingo en España, alrededor de las 06:00 horas, aunque el inicio de la velada, repleta de eventos, será mucho antes. La pelea se llevará a cabo en el Honda Center de Anaheim, una ciudad ubicada en las afueras de Los Ángeles, en el sur de California (Estados Unidos).

Este municipio es conocido por ser el hogar del centro turístico de Disneyland y podría, a partir de ahora, formar parte de la historia del deporte español si Ilia Topuria logra culminar su meteórico ascenso con éxito. La pelea será seguida en todo el mundo y en España se podrá ver a través de la aplicación de Eurosport.

Además del resultado del evento principal, muchas personas se preguntan sobre el aspecto económico, es decir, cuánto ganarán los luchadores, especialmente Ilia Topuria. Aunque es difícil determinarlo antes del combate, se puede hacer una estimación aproximada.

Por ejemplo, el actual campeón, Aleksander Volkanovski, recibirá un total de 1.042.000 dólares, según informa la web Sportskeeda. Estos se dividen en un salario base de un millón de dólares más un pago incentivo de otros 42.000 dólares adicionales.

Por su parte, 'El Matador' ganará 532.000 dólares, desglosados en un salario base de 500.000 dólares como retador, y un pago incentivo de 32.000 dólares. A estas cifras se sumarán las ganancias de ambos luchadores en puntos PPV, aunque esto solo se podrá estimar una vez finalizado el combate.

¿Cuánto ha ganado Ilia Topuria en su carrera en la UFC?

Aunque es difícil calcular cuánto dinero ha ganado Ilia Topuria a lo largo de su carrera en la UFC, lo que sí se puede afirmar es que el luchador español ha acumulado una considerable fortuna en muy pocos años. Esta promete aumentar exponencialmente en los próximos años, especialmente si derrota a Volkanovski.

Hace menos de un año, durante su participación en el conocido programa La Resistencia de Movistar, 'El Matador' mencionó que normalmente recibía ingresos mensuales que oscilaban entre los 60.000 y 100.000 euros. Sin duda, una suma considerable. Aunque su tiempo en la élite de las artes marciales mixtas ha sido breve, debutando en octubre de 2020, en poco más de tres temporadas, sus ganancias deportivas lo han acercado a un millón y medio de euros.

Por lo tanto, es razonable estimar que su patrimonio superará ampliamente los dos millones de euros cuando entre al octágono frente al australiano.

Además, Ilia Topuria tiene la intención de continuar creciendo, no solo en el ámbito deportivo, sino también en el económico. Por ello, tiene como objetivo lograr que la élite de la UFC llegue por primera vez a España después de vencer a Aleksander Volkanovski. Su plan incluye preparar una pelea contra Conor McGregor en el estadio Santiago Bernabéu. Además, busca constantemente oportunidades para invertir sus ganancias: "Todo el dinero que gano, si tengo que hacer una inversión, lo invierto en mí. No invierto en nada que no conozco y sobre lo que no tenga control. Me gusta invertir en mi marca".