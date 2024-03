¿Quién es Trini? La youtuber fantasma que causa furor en TikTok

En las últimas horas, el nombre "Trini" se ha convertido en tema viral en todas las redes sociales, y con razón. Si has navegado por plataformas como Twitter, Instagram o incluso TikTok, es probable que hayas visto a varios creadores de contenido hablar sobre esta misteriosa youtuber.

Es evidente que muchos influencers suelen abordar diversas polémicas en sus perfiles oficiales, y el asunto relacionado con Trini no ha sido una excepción. Muchos han querido comentar al respecto, aunque sin revelar claramente quién es o qué se esconde detrás de este nombre que ha alcanzado la fama en tan poco tiempo.

Pero, ¿cuál es la verdadera historia detrás de esta youtuber? Para empezar, es importante entender algo crucial: Trini, en realidad, no existe. A pesar de haberse convertido en el centro de atención en TikTok, es un personaje creado por Marcos de Vicente, conocido como Kappah en las redes sociales.

Kappah y su idea de crear contenido con Trini

Si hay algo que define a este estudiante de cine, es su capacidad para revolucionar las redes sociales con su contenido. Ha acumulado más de 2 millones de seguidores en TikTok a lo largo del tiempo. ¡Impresionante! Recientemente, Kappah tuvo una idea bastante descabellada.

"Vamos a inventar algo, me siguen dos millones de personas", comenzó diciendo en un video publicado en TikTok. "¿Qué tal si inventamos algo y lo difundimos por Internet? ¿Un rumor? Algo inofensivo, que no cause daño a nadie". Así nació la idea de Trini.

Kappah instó a sus seguidores a crear contenido hablando sobre esta ficticia youtuber para lograr que se hable de ella en todo el mundo.

Muchas caras conocidas de las redes sociales no dudaron en sumarse a esta curiosa invención. Influencers como Natalia Osona o Belén Pérez se unieron a la propuesta del madrileño.

En menos de 24 horas, tanto Kappah como sus seguidores, así como diversos colegas de profesión, lograron que un personaje ficticio se convirtiera en tema viral, hasta el punto de que muchos aún se preguntan quién es. ¡Ahora ya tienes la respuesta!