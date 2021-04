Car Key System: una alternativa mejor al concesionario para hacer copias de las llaves

Car Key System es una de las cerrajerías para automóviles más destacadas del país. Esta empresa con sede en Madrid, Barcelona y Sevilla se encarga de solucionar todos los problemas relacionados con las llaves de los vehículos.

Car Key System es una cerrajería especializada en la realización de copias de llaves para coches y otros vehículos. Esta empresa es una de las referentes a nivel nacional ya que ofrece soluciones más económicas a los concesionarios realizando copias de llaves de coche en un 95% de todos los modelos que existen actualmente en el mercado. “En Car Kay System somos especialistas en cerrajería de la automoción. Nos especializamos en realizar duplicados de llaves de la mayoría de los modelos solucionando problemas con las llaves de coche codificadas, mandos o bombín”, especifican. Esta empresa referente en el país trabaja con más de 120.000 clientes al año, muchos de los cuales son los propios concesionarios que solicitan el servicio para sus clientes. “Una de las ventajas de contar con Car Key System es que nuestros precios resultan más económicos, ya que realizamos el trabajo sin intermediarios”, destacan desde la agencia de cerrajería.

La empresa líder en la realización de servicios de llaves para vehículos en España y referentes a nivel internacional destaca así mismo por los precios que ofrece con respecto al de los concesionarios. La diferencia entre un servicio y otro, explican, pueden representar un ahorro de hasta el 45% en modelos como el Kia Picanto del año 2014 o de un 30% en el Audi A3. La reducción en el coste final de la realización de las llaves se debe sobre todo a la ausencia de intermediarios, puesto que son ellos mismos quienes se encargan de realizar los trabajos de cerrajería. Y es que el coste por la realización de una copia de una llave en un concesionario puede alcanzar hasta los 300 euros, según explican varios especialistas en automoción. Además, otra de las razones por las cuales Carkeysystem.com se convierte en una alternativa a los concesionaros es debido a la velocidad con la que trabajan. “En Car Key System podemos solucionar cualquier problema que puedas tener con las llaves de tu vehículo de forma rápida y de manera más económica que en un concesionario oficial. Todos los servicios que ofrecemos se realizan en el momento y sin esperas”, resaltan. Añaden, así mismo, la posibilidad de atender un servicio de pérdida total de llaves en tan solo 2/3 horas desde que reciben el vehículo hasta que lo entregan con las nuevas llaves.

La razón por la cual Car Key System es capaz de trabajar a gran velocidad, así como de ofrecer un servicio completo relacionado con los problemas de cerrajería en automoción, se debe a la ingeniería y moderna maquinaria que emplean. “Utilizamos la ingeniería electrónica más avanzada, esta es la base de nuestro trabajo. Así mismo, contamos con el soporte de la última tecnología en maquinarias para poder solucionar cualquier problema relacionado con la llave de tu vehículo”, matizan.

Copias de llaves de coche, fabricación de mandos y recuperación de llaves por pérdida total

La labor principal de Car Key System incluye desde la realización de copias de repuesto para el vehículo en el 95% de las marcas, hasta la recuperación de llaves por pérdida total, entre otros servicios. “Nos encargamos de poner solución a los problemas de pérdidas de llaves o robos”, comentan. “Nuestro servicio de recuperación de llaves por pérdida total se efectúa cuando has perdido todas las llaves del coche y no dispones de ninguna llave que pueda arrancar el vehículo. Nosotros nos encargaremos de todo para que en tiempo récord tengas listas las llaves nuevas para tu vehículo y no tengas que preocuparte por nada”, especifican.

Y es que, según un estudio publicado por el Real Automóvil Club de Cataluña, RACC, al menos unas 11.000 personas suelen perder las llaves del coche cada año. Desde Car Key System comentan que el servicio de recuperación de llaves por pérdida total suele realizarse en un tiempo récord de 2/3 horas. “Este servicio es más rápido que el que ofrecen la mayoría de los concesionarios. De esta forma los clientes pueden tener el vehículo listo para reemprender su vida en un par de horas o tres”, resaltan. Otros de las labores de cerrajería de automoción que llevan a cabo es la realización de modelos de mandos de coches, así como la reparación de las llaves de coche a distancia. “Los mandos pueden presentar varios problemas al cabo del tiempo, como el desgaste de la carcasa o botones del mando, el desgaste de la batería o pila o algún tipo de problema con la electrónica del mando que puede hacer que este no funcione correctamente”, aclaran, e indican que su función es dejar el mando del vehículo como el primer día.

Por último, especifican desde la compañía, otra de las funciones de la que encargan es la de realizar la reparación de bombines de puertas y arranque, así como la instalación de nuevas cerraduras para coches. Este servicio se traslada, de igual modo, a la venta e instalación de cerraduras de seguridad para furgonetas. “Disponemos de cerraduras de seguridad para vehículos comerciales ligeros y furgonetas”, finalizan.

Garantía en la reparación de mandos

Todos los servicios relacionados con los problemas derivados de las llaves y cerraduras de los vehículos cuentan con garantía por parte de la compañía. Car Key System ofrece una garantía total de todos sus servicios. En el caso de las reparaciones del mando del coche, por ejemplo, la garantía es de un total de 3 meses. Además, desde la empresa líder en España y referente a nivel internacional se encargan de gestionar los envíos a toda la península para facilitar la comodidad de los clientes. “Gestionamos los envíos a toda la península con entregas y recogidas para que no tengan que preocuparse por nada”, indican.