Consejos para contratar un seguro de coche

No puedes conducir un coche si no has contratado un seguro de coches, ya que estarías llevando a cabo una acción ilegal. La modalidad de seguro de vehículo más popularizada es la de “a Terceros”; según la misma, tan solo se protegerá los daños a otros vehículos que el conductor haya podido causar, pero en ningún caso los daños propios.

No podemos elegir el primer seguro que nos propongan…. Existe toda una serie de criterios que deberíamos de sopesar antes de elegir un buen seguro. Si todavía no tienes muy claro lo que hacer, te invitamos a seguir leyendo:

¿En qué te tienes que basar a la hora de contratar un seguro de coche?

Comparación

Antes de contratar un seguro, te recomendamos que compares diferentes opciones en varias compañías: y es que el precio del seguro puede ser muy variable de una a otra.

Huye de los seguros excesivamente económicos, ya que lo más seguro es que sacrifiquen en ciertas prestaciones para lograr esos planes.

Necesitas un seguro que realmente te proteja, que te cubra, con el que te sientas cómodo y a gusto y que consideres que realmente valga la pena pagar por él.

Personalización

Las aseguradoras actuales nos permiten personalizar el tipo de daño o siniestro que se va a cubrir en cada caso. A menor cantidad de coberturas, menos tendremos que pagar… pero ten mucho cuidado con esto.

Si reducimos mucho las coberturas, en el momento en el que llegue el siniestro, puede que recibamos una indemnización mucho más baja de lo esperado, que ni tan siquiera nos sirva para cubrir los daños que nos han causado.

Por ejemplo, si vivimos en una zona no conflictiva, dónde no es fácil que nos puedan romper las lunas, quizá podríamos no contratar esta cobertura.

¿Franquicias?

Las franquicias son un recurso que debe de contemplar el usuario que tiene un seguro de vehículo a todo riesgo. Es una de las formas más fáciles de rebajar la cuota de la prima.

A través de esta modalidad, el asegurado se hace cargo de una cierta parte de los gastos derivados del siniestro. Si nunca tenemos siniestros (normalmente, los buenos conductores no los tienen), o si no usamos mucho el coche, puede ser una buena alternativa que nos permitirá ahorrar mucho en gastos.

Aprovecha tus puntos fuertes

¿Eres un buen conductor y tienes los 15 puntos del carnet? Entonces debes saber que hay compañías que te recompensan por ello. De la misma manera, también se estudia tu perfil de conductor, si has tenido algún accidente y si tú has sido el autor del mismo.

Las compañías nos premiarán si somos buenos conductores, pero esto es algo que tan solo se consigue con el día a día, con paciencia y con constancia.

Si te has portado bien, entonces tan solo tienes que buscar a una compañía que te trate como te merece, que te recompense según tus acciones.

Estos consejos te permiten encontrar un buen seguro de coches, adaptado a lo que necesitas.