Glomark Home: garantía de éxito en marketing y comunicación

Generar casos de éxito a través de la optimización de soluciones eficaces y con resultados. Eso es lo que Glomark Home ha estado consiguiendo durante toda una década a través de un trabajo riguroso y eficiente. Esta agencia, especializada en la Comunicación y el Marketing a nivel global, se ha convertido en todo un referente internacional, y también en un aliado a tener en cuenta por todas aquellas empresas que quieren ganar presencia.

Son muchas ya las compañías que ya han pasado por sus manos, comprobando lo que todo su equipo puede hacer a la hora de dar visibilidad y generar una buena imagen de marca. No importa que sean de Madrid, México o Miami, los clientes de Glomark Home siempre van a poder contar con los servicios de esta compañía gracias a todas las sedes que tienen tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Una marca para las marcas, con miras globales y con resultados que avalan su trayectoria y demuestran la experiencia de todo el equipo. Su finalidad no es otra más que ejercer como agencia de marketing tanto on como off, ofreciendo soluciones integrales de comunicación que garantizan el éxito. Su talento creativo está a la par con sus conocimientos y sus capacidades, dando forma a la combinación perfecta para conseguir los mejores resultados.

Debido a esto, grandes marcas internacionales como BH, Apple, Pikolín, Philips o incluso Polti han depositado su confianza en ellos, dejando que se encarguen de presentar sus nuevos productos al mundo, como también permitiéndoles que todo lo que ya han fabricado se extienda aún más ante los ojos de los consumidores. Generan visibilidad, refuerzan la confianza.

Glomark Home: consiguiendo resultados a través de la experiencia

La principal razón por la que compañías de todo el mundo confían en Glomark Home es por su experiencia. Todos los miembros del equipo acumulan años y años dedicados al sector de la comunicación, por lo que conocen los mejores métodos y las mejores estrategias a seguir. Además de eso, dominan las mejores herramientas para conseguir los objetivos que se proponen, haciendo que al final el cliente siempre sea el máximo beneficiado.

El pilar principal de su filosofía de trabajo es ser la marca de las marcas y, a través de eso, hacer que todos sus clientes crezcan a base de buenas ideas y una excelente comunicación tanto con ellos como con el público. Precisamente de esta filosofía nació el enfoque que tienen actualmente del marketing de referencia, lo que les permite desarrollar toda una línea creativa en diferentes proyectos para detectar rápidamente qué es una moda y qué es lo que los clientes consideran como algo determinante a la hora de decidir su compra.

Una labor compleja, pero siempre adaptada a los objetivos y, por supuesto, a las necesidades de cada cliente. Esta agencia está compuesta por toda una cuadrilla de profesionales multidisciplinares y experimentados, como también proactivos. Su objetivo es el tuyo, y no dudarán en darlo todo para que ambas partes lo consigáis.

Tal y como señalan sus máximos responsables: “Si quieres que hablemos de tu marca, si quieres que hablemos de ti y si quieres ser un referente de negocio, entonces necesitas que hablemos de Glomark Home”. Su buena presencia es tu buena presencia, y se encargarán de que no tengas problemas en llegar a donde quieres con tus nuevos o antiguos productos/servicios.

Son plenamente conscientes de lo importante que es la comunicación, ya que esta puede ser el factor decisivo para que un producto logre ser todo un éxito. Para ello, llevan a cabo todo un proceso de optimización de la comunicación para cada marca, pulido al máximo gracias a la profesionalidad y experiencia de todo el equipo, así como por el total uso de la creatividad y el dominio de las mejores herramientas.

Uno de sus mejores trabajos en los últimos años ha sido el acuerdo con la conocida marca Hydros. Esta compañía se ha posicionado como líder en el sector del tratamiento del agua, y ha dejado en manos de Glomark Home todo el trabajo de marketing integral de cara a su producto más novedoso y revolucionario: un equipo de ultrafiltración de agua y generador de hidrógeno patentado que se apoya en la tecnología más avanzada para conseguir el agua de mayor calidad. Este novedoso producto, saldrá a la venta en grandes superficies comerciales como por ejemplo El Corte Inglés en 3.995 euros.

Un producto que encaja con la metodología de trabajo de esta agencia de marketing y comunicación por su ambición y su afán vanguardista, y que está demostrando la capacidad de esta marca de marcas a la hora de generar visibilidad y reforzar la confianza de los consumidores. Han sido más de 50 marcas internacionales durante toda una década lo que ha conformado la experiencia de Glomar, lo que les permite asegurar el éxito total a cada nuevo reto que plantee cualquiera de sus clientes. Y tú, ¿quieres contar con los mejores para tu negocio?