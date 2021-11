Qué es el semitono y cómo utilizarlo en fotografía

Existen diferentes técnicas que los fotógrafos pueden usar para editar sus imágenes. Una que se usa normalmente, pero que apenas se nota, es el semitono. El semitono es una técnica de edición que juega con los tonos de color de una foto. Añadir semitono a una imagen es una forma de crear profundidad y textura rompiendo los colores. Estudiemos esta técnica con más detalle, y aprende a usarla en tu fotografía.

¿Qué es el semitono?

El semitono es cuando los colores de una imagen se dividen en pequeños puntos. Estos puntos varían según el efecto general que tenga el semitono, pero juntos crean un color más amplio. Se llama semitono porque el color se divide en círculos o puntos separados, cambiando su gradiente general. Ir de puntos pequeños a más grandes crea un gradiente gradual, mientras que usar solo puntos más grandes añade profundidad y textura. Con el correcto tamaño y distancia entre los puntos, obtienes un color perfectamente mezclado.

Esta técnica originó en el sector de la imprenta, para que las impresoras no usaran tanta tinta. Dividir el color en círculos más pequeños significa que hay espacios en blanco, pero desde la distancia parecerá todo un único bloque de color. También se hacía porque las antiguas impresoras no podían imprimir gradientes de color, sólo podían imprimir el color en bloques. Actualmente la imprenta es mucho más avanzada, por lo que esta técnica no se usa tanto. Si se usara, no lo notarías con solo mirarlo. Puedes encontrar ejemplos de imágenes con semitono y usarlas como inspiración para tu propia fotografía en estos vectores de stock gratis.

¿Dónde puedes encontrar semitonos?

El semitono se usa en distintos medios, pero puede ser difícil de notar. Normalmente se encuentra en periódicos, revistas, carteles y octavillas. Esto se debe a que imprimir grandes tiradas es más rentable cuando se usa el semitono. También puedes encontrar semitono en ilustraciones de tebeos. Los tebeos usan semitono para añadir profundidad y perfilar las luces y sombras de las imágenes. Este tipo de semitono es muy diferente, porque los círculos son grandes y visibles, pero sigue siendo el mismo principio. Puedes aplicar semitono a cualquier imagen o foto, y los efectos cambiarán dependiendo de cómo lo uses.

¿Cómo puedes usar semitono en tu fotografía?

Cuando apliques semitono a tu fotografía, necesitarás hacerlo en la fase de edición, normalmente al final del proceso. Necesitarás un programa o app de edición profesional, como Photoshop o Adobe Illustrator. Cuando tengas tu imagen lista, lo mejor es experimentar hasta conseguir el resultado que tengas en mente. En Photoshop, por ejemplo, puedes hacer clic en ‘Pixilate’ y elegir ‘Color Halftone’ en el menú. Puedes jugar con el tamaño y distribución de los puntos. Para semitono en blanco y negro el proceso es diferente: hay que modificar la escala de gris y luego editar el Bitmap. Sé imaginativo cuando apliques semitono a imágenes. Puedes aplicarlo a letras o fondos, o usarlo como luces o sombras. Los resultados para cada uso serán únicos y diferentes.

Conclusión

El semitono es una técnica que se usa para editar el color de una imagen. Funciona dividiendo un bloque de color en pequeños puntos, con espacio en blanco entre ellos. Se usa normalmente en imprentas para rebajar costes, o para imprimir bloques de color. La posición y frecuencia de los puntos influenciará en el aspecto del color, creando varios tonos y gradientes. Puedes añadir semitono a imágenes usando software de edición, con los que puedes experimentar con diferentes distribuciones del semitono y los efectos que crean.