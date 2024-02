EN FEBRERO SE PRONOSTICA UNA OLA DE CALOR AL CENTRO DE MADRID

En febrero, mes considerado el más frío del año, cuando se ven más platos de cuchara, paraguas y abrigos por metro cuadrado en la capital, un anticiclón de amor llega a Madrid de la mano y el corazón de los restaurante del centro de Madrid.

Cupido vuelve a la carga con su arco y flechas y dispara al corazón de los madrileños para que elijas el lugar en el que quieres disfrutar del momento: San Valentín.

La primera experiencia es la del MERCADO DE LA REINA 12, que nos propone un San Valentín de muerte...y es que de muerte este el menú que se podrá disfrutar tanto en el salón del restaurante, como en la parte más íntima y romántica del local: en el gin club.

El menú que ha preparado el chef Alvaro Carpio, está compuesto por unos entrantes a elegir como espárragos trigueros a la plancha con salsa romescu y almendra tostada o el carpaccio de gambón rojo con nuez de macadamia y huevas de trucha o sus buñuelos bacalao.

Seguiremos con un principal a elegir entre tataki de atún o el secreto de cerdo ibérico con Pastel de patata , romero y queso o el ravioli de rabo de toro con crema de patata y aceite de oliva virgen.

Y un postre para compartir: tarta de chocolate fluido con Helado de violeta. Precio: 31.50€

La segunda experiencia es la del MERCADO DE LA REINA 10, que nos propone un San Valentín muy especial: con sus amores cerdos, en honor a los cerdos que decoran el local.

El menú que ha preparado el chef Daniel Larios, está compuesto por unos Preliminares: Vaso de Crema de puerros trufada con langostinos salteados y aceite de hierbas.

Continuamos a elegir uno por persona: Ensaladilla rusa ó Alcachofa confidencial a la plancha con jamón crujiente y crema de patata ó Focaccia de verduras con romesco y feta ó Bomba de carne en tempura.

Terminamos de elegir uno por persona: Tataki de atún rojo acompañado de espárragos trigueros y salsa romesco ó Secreto ibérico con chutney de manzana especiada.

Momento dulce uno por persona: Tarta de chocolate con helado de violeta ó Tarta de queso con mermelada de frutos rojos.

Incluye a elegir: una botella de Sangría madrid o vino de la casa.

Precio: 31.50€

La tercera experiencia es la de Diurno, que nos propone un San Valentín de amor total: LOVE IS IN THE AIR.

El menú que ha preparado el chef Luis Miguel Moreno, está compuesto por unos entrantes a elegir entre el tiradito de gambón o el aguacate en tempura o las berenjenas fritas o alcachofas o las quesadillas gallegas.

Seguiremos con un principal a elegir entre sus platos estrella como:

Costilla cerdo bbq, lomo de salmon asado o Lasaña de gambón rojo .

Y de postre, a elegir entre lo más dulce: Milhoja ò Tarta queso ó tarta chocolate

Precio: 31.50€

No se vayan todavía, aún hay más…amor que dar y beber: ¿antes o después de la cena con qué brindamos por San Valentin?

Con el Lovefest, que es la propuesta de MUSEO CHICOTE para el mes de febrero. El jefe de Bartenders Nacho Zamora, nos propone un cocktail de Vermut, Sirope, Flor de saúco, Zumo de Lima. Aperol, Aire de frambuesa, Pétalos de rosa y hecho con amor. El Lovefest tiene un precio de 12€.

¡¡¡No tienes excusas para San Valentin!!! ¡¡¡¡¡Apúntate al anticiclón de amor en el centro de Madrid!!!