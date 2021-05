Las 3 mejores clínicas de injerto capilar en Sevilla

Padecer de alopecia es una situación que resulta estresante. Las personas que perciben que su cabello comienza a caer se tornan ansiosas, ante la posibilidad de quedar calvos. La calvicie produce ciertos problemas a nivel psicológico, ya que la persona pierde seguridad en sí mismo. Es normal que al ver claros en la cabeza se sientan deprimidos y su autoestima baje. La pérdida de cabello en muchas ocasiones no puede detenerse. Pero si tiene una solución.

La solución es realizar un injerto capilar. Al hacer un implante de pelo, tu cabello volverá a crecer con un aspecto natural y podrás decir adiós a la calvicie. Pero para que este tratamiento sea exitoso debes realizarlo en la mejor clínica. En este artículo te mostramos las 3 mejores clínicas de injerto capilar en Sevilla. Con esta información podrás elegir la que se adapte a tus necesidades y tu presupuesto.

Las mejores clínicas de injerto capilar en Sevilla

Si estás pensando realizar un trasplante de cabello, lee la información sobre las mejores clínicas de injerto capilar en Sevilla a continuación. Las mismas son las mejor valoradas por los clientes satisfechos.

1- Capilclinic

Es referencia en España y el mundo cuando se habla de implantes capilares en Sevilla. Son muchos los clientes satisfechos que hoy muestran una frondosa cabellera. El trato es personalizado y los resultados son garantizados. Sus tratamientos son de tecnología avanzada. Aplican el método MIN time FUE. Poco invasivo y de rápida recuperación.

Los profesionales que atienden en esta clínica tienen una vasta experiencia y muchos casos exitosos. Expertos en las últimas técnicas. Expiden una garantía escrita, luego de la operación. Su objetivo es obtener los mejores resultados, por lo que no existe un límite de folículos, injertan la cantidad necesaria. El resultado obtenido es 100% natural.

Ofrecen un paquete que incluye consultas indeterminadas luego de la cirugía. Además aplican el tratamiento PRP. Este es el tratamiento de plasma rico en plaquetas. Lo realizan luego de la operación para fortalecer los folículos de cabello trasplantado. Es una clínica muy bien valorada. Hacer el injerto capilar en Capilclinic Sevilla es posible, ya que además de la calidad, también ofrecen facilidades de pago.

Brindan un tratamiento indoloro y de recuperación inmediata. Si quieres un implante de pelo con resultados óptimos, Capilclinic es una excelente opción.

2- Svenson Centro Capilar

Esta clínica cuenta con 60 centros, entre ellos el de Sevilla. Tiene a su disposición más de 500 profesionales. Entre ellos médicos, tricólogos, cirujanos y especialistas en temas capilares. La calidad de su trabajo la convirtió en la primera empresa de medicina estética en recibir la certificación ISO9001. Cuenta con 39 años de trabajo en España.

Trata problemas y enfermedades capilares y es especialista en microinjerto de pelo. Para diagnosticar cada caso de manera personalizada, los especialistas realizan un análisis exhaustivo en la primera cita. Su personal se mantiene en constante preparación para aplicar así los tratamientos más modernos. Ofrecen tratamientos de vanguardia para lograr resolver los problemas que afectan el cuero cabelludo.

Realizan un implante capilar, indoloro, rápido y efectivo. Con una pronta recuperación. El trato es cercano. Hacen seguimiento luego de la cirugía. Sus instalaciones son cómodas, confortables y poseen aparatos de última tecnología.

3- Capilarix

El objetivo de esta clínica es satisfacer las necesidades capilares de cada uno de sus pacientes. Por ello brindan una atención personalizada. Estudian cada caso para hacer un diagnóstico exacto y escoger el tratamiento indicado de forma personalizada.

Aplican la técnica FUE. Siendo esta poco invasiva. La recuperación es corta y el paciente puede retomar sus actividades en poco tiempo. Con la técnica que aplican consiguen realizar una cirugía sin cicatriz, sin dolor y con apariencia completamente natural. Cuentan con instalaciones y aparatología moderna. El equipo médico tiene amplia experiencia y se mantiene en constante preparación.

Preguntas frecuentes sobre injerto capilar

Estas son algunas de las preguntas que se hacen los pacientes interesados en realizar un injerto capilar.

¿Es una intervención dolorosa?

Es una cirugía que resulta indolora. Para realizarla los profesionales utilizan anestesia local. Lo que evita que el paciente sienta algún dolor. Sin embargo, luego de la operación y pasados los efectos de la anestesia, puede llegar a percibir algunas molestias. Las mismas desaparecen con los analgésicos recetados por el médico tratante.

¿Los resultados son naturales?

Con las técnicas innovadoras que aplican los tricólogos, abriendo los bulbos en un Angulo de 45°, el cabello crece como el cabello no trasplantado. Esto asegura un aspecto 100% natural.

¿La solución es definitiva?

Si es una solución definitiva. Los folículos extraídos de la zona donadora, genéticamente están preparados para combatir y resistir las hormonas que causan la caída del cabello. Son pelos que se sustraen de la zona donde el cabello no se cae. Aunque estos sean redistribuidos, siguen conservando su condición de no caerse, por lo que crecerán en la zona receptora para no volver a perderse.

¿Cuál es la edad indicada para realizar un trasplante de cabello?

Aunque lo recomendable es después de los 30 años. No existe una edad indicada para llevar a cabo un implante de cabello. Esto va a depender del avance de la alopecia en el paciente y de la calidad y cantidad de cabello en la zona donadora. Se puede realizar trasplantes en personas jóvenes, así como en personas mayores que quieren eliminar su calvicie.

¿Cuánto dura la recuperación?

Una vez que se realiza la intervención el paciente abandona la clínica. El tiempo de recuperación depende del método utilizado. Si el método es la técnica FUE, la recuperación es muy corta. Esta técnica requiere unas pequeñas incisiones que no necesitan ser suturadas. Las cicatrices no se notan. Luego de 4 días de la operación, el paciente puede recuperar sus actividades.

¿Cuándo nace el pelo injertado?

El cabello trasplantado se cae a los dos meses de la operación. Es un proceso normal y que sirve para que el nuevo cabello crezca fortalecido. Entre los 4 y 6 meses comenzarás a ver crecer de nuevo tu cabello. La hebra será más fuerte y visible. El resultado definitivo se ve 12 meses después de la intervención.