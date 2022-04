¿Cómo elegir y estudiar las altcoins?

Altcoins es una palabra acuñada de la fusión de dos palabras, "Alternativa" y "Monedas" (traducción de coins al español). Es un término utilizado para referirse a todas las alternativas disponibles a BTC. En otras palabras, son todas las criptos que tienen características y prestaciones similares a la primera cripto.

Además, al igual que BTC, las altcoins tienen el código de acciones y los sistemas peer-to-peer (P2P).

A pesar de las similitudes entre ambos tipos, todavía hay algunas diferencias marcadas. Una de estas diferencias es el mecanismo de consenso, el cual es empleado por altcoins para la producción de bloques y la validación de operaciones. El BTC, desde su creación, utiliza el mecanismo de consenso PoW, pero la mayoría de las altcoins suelen utilizar el mecanismo de consenso PoS.

¿Cuáles son los procesos de evaluación de las altcoins?

Realizar el estudio fundamental de estas criptos implica, examinar y evaluar, toda la información disponible para la altcoin en particular. Esto implica verificar los casos de uso de la cripto y la red en la que está alojada, así como el equipo de desarrollo detrás del proyecto. Este proceso le permitirá comprender y evaluar con precisión las mejores altcoins para comerciar.

Al analizar las altcoins, o incluso cualquier otra cripto, el objetivo básico es entender el valor del activo en cuestión; si está infravalorado o sobrevalorado. En este caso, los activos infravalorados son más ideales, mientras que los activos sobrevalorados deben evitarse. La razón principal es que los activos sobrevalorados tienen menos valor intrínseco, pero fueron sobrevalorados porque se les dio una alta dosis de publicidad. Sin embargo, el activo vuelve a su valor real con el tiempo.

Para reconocer estas oportunidades que surgen en el criptomercado, no sólo se requiere entender el funcionamiento de la altcoin, también es importante disponer de habilidades para identificarlas. Ahora funcionan servicios que ofrecen una opción adecuada para comerciar, la plataforma Bitcoin Era es uno de ellos.

Tipos de altcoins en el espacio de las criptomonedas.

Existen varias categorías para las altcoins, y la mayoría de ellas se clasifican en función de las funcionalidades únicas y el mecanismo de consenso.

Las altcoins basadas en la minería

Para cada altcoin en esta categoría, su mecanismo de consenso es la prueba de trabajo que se conoce comúnmente como PoW. Este mecanismo permite a los sistemas crear nuevos tokens mediante operaciones de minería. Básicamente, la minería en el espacio criptográfico consiste en resolver algunas tareas matemáticas complejas para crear nuevos bloques en la cadena de bloques. Ejemplos de tokens son ZCash (ZEC), Litecoin (LTC) y Monero (XMR).

Las stablecoins

El objetivo básico de las stablecoins es reducir la volatilidad que se le atribuye al mercado de las criptomonedas desde sus inicios. Para explicarlo mejor, el valor de las stablecoins está vinculado al valor de otras cestas de bienes, como las monedas fiduciarias, los metales preciosos y otras criptodivisas. La cesta, sin embargo, sirve como reserva en caso de que haya algún problema con la criptodivisa. Ejemplos de stablecoins en el espacio son Tether (USDT), USD Coin (USDC), y Dai (DAI).

Los tokens de seguridad

Como se puede adivinar por el nombre, los tokens de seguridad funcionan igual que los valores tradicionales en el mercado de valores, por lo que se les puede llamar los valores del criptomercado. Tienen características similares a las acciones tradicionales y representan la equidad, ya sea en forma de dividendos o de propiedad. Debido a la alta probabilidad de que los tokens se revalorizan muy rápidamente, esta categoría de tokens atrae a más comerciantes.

Las “Memecoins”

Esta categoría obtuvo su nombre por la forma en que representan una disposición tonta de las criptos populares. Estos tokens en realidad tienen su valor impulsado por los hypes de los influencers famosos y las celebridades cercanas al espacio criptográfico. Ejemplos de las famosas meme coins son Dogecoin y el Shiba Inu, cuyos precios y valor son rigurosamente impulsados por Elon Musk, el CEO de Tesla y un conocido comentarista de cripto.

Los tokens de utilidad

Los tokens de esta categoría se atribuyen a servicios dentro y fuera del espacio criptográfico. Se utilizan como tarifas de red, compras o recompensas dentro de una determinada red de blockchain. Esta categoría de tokens no ofrece equidad como lo hacen los tokens de seguridad. Un ejemplo de un token de esta categoría es Filecoin (FIL), que es un token de utilidad utilizado para comprar almacenamiento en la nube en una red de almacenamiento descentralizada.

Conclusión

Hay miembros de la cripto comunidad que no son fanáticos del BTC, ya sea porque consideran que es demasiado tarde para subirse a él, o porque hay algún inconveniente que no les atrae. Es por esta razón que surgieron las altcoins, han creado opciones para que el BTC no cree un monopolio en el sector, aunque tenga el mayor dominio.

Además, para cualquier proyecto en el que quieras invertir, deberás tener en cuenta el tiempo. Es realmente posible que, en el momento equivocado, y esta es la razón por la que usted necesita para obtener su investigación correcta.

Por último, la esencia de esta guía es ayudar a la gente a tomar la mejor decisión de inversión en altcoin. Sin embargo, como medio de énfasis, el contenido ni el autor no serán responsables de ninguna decisión financiera que usted tome a partir de la participación en esta guía, ya que fue escrita sólo con fines educativos.