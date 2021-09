Criptomonedas: ¿su uso puede ser generalizado?

Lo que caracteriza a las criptodivisas es su digitalización, Son exclusivas del medio digital y emplean técnicas de cifrado y registro en una tecnología llamada la cadena de bloques (o blockchain), la cual tiene dos funciones: registrar los movimientos de la criptos, regular la creación de nuevas monedas y descentralizar la economía.

Este conjunto de factores les da una utilidad muy diferente a la del dinero corriente. Por ejemplo, los usuarios pueden transferir entre sí tokens (monedas) sin el consentimiento de terceros (los bancos centrales). Además, las comisiones entre transferencias suelen ser bastante bajas, a pesar de poder hacerse desde y hacia cualquier parte del mundo en pocos minutos.

Los inconvenientes inherentes de las divisas digitales

A pesar de sus características que suenan idealistas, las mismas son un arma de doble filo. Su uso sigue creciendo, pero también se necesita entender que las criptomonedas tienen riesgos que no son muy conocidos y que, a su vez, son bastante diferentes a los de la banca tradicional.

Pagos irreversibles

La naturaleza y el principio de irreversibilidad de las transferencias entre criptomonedas es una característica de la blockchain. Se necesita muy poco para hacer un pago, pero recuerda que el mismo es anónimo y que la escasez de datos aumenta el riesgo del error humano para transferir el monto adecuado hacia el usuario adecuado.

Por otro lado, una estafa realizada con criptos implica que no se puede recuperar el dinero de ninguna forma. La única manera para hacerlo es que la persona que recibió la transferencia realice otra con los datos del usuario original.

Su aceptación

A pesar de que una inmensa cantidad de dinero está en criptomonedas, estos activos digitales no se emplean apenas en el sector comercial. La mayoría de tiendas no las conocen o no tienen habilitados los medios de pago correspondientes. Esto implica que resulta muy extraño realizar un pago con criptos.

Usos más aceptados de las criptos

Por ahora no se habla de que ellas como medios de pago, pero sí hay otros usos que las personas les han dado. De hecho, han significado una respuesta muy interesante para diferentes perfiles de usuarios que antes no existían.

Estar al margen de las regulaciones económicas de un país

El uso más común podría ser el del ahorro, en especial en los países cuya moneda pierde valor. De hecho, una de las misiones de las criptos es justamente descentralizarse del banco central, lo que implica cambiar de la moneda local a otra con libertad.

También están las personas que las usan para evadir impuestos o no justificar sus ingresos. El razonamiento sigue la misma línea de apartarse de las regulaciones de los bancos. No es una actividad legal, pero sí una bastante común.

La respuesta de los gobiernos ante esta situación ha sido intentar regular el uso de las criptos, pero esto viola su principio. Aquí nos encontramos con un dilema que todavía no tiene respuesta: por un lado, la regularización protegería a los usuarios, mientras que por el otro les quitaría esta libertad que podría resultar tan beneficiosa como riesgosa para ellos.

Medios para ganar dinero: trading y minería

La forma más accesible de ganar dinero con criptomonedas es el trading exitoso. Resulta complicado, ya que la volatilidad es la más marcada de todos los tipos de activos y no corresponde a ningún factor económico palpable. Más bien, muchas veces las noticias tienen un efecto impredecible (como el caso del Dogecoin, cuyo valor incrementa cuando Elon Musk declara su inclinación por esa cripto).

Aún así, hay usuarios que se dedican a ganar dinero con señales de criptomonedas en Telegram o cualquier otro medio. Son señales dadas por profesionales que se dedican exclusivamente al mercado de las divisas digitales, aunque no están exentas de la volatilidad extraña típica del medio.

El estudio constante de las noticias es también clave para generar los beneficios. Si bien el comportamiento podría ser completamente diferente al esperado, aumentan más las posibilidades de acertar si se leen noticias en Cardaniers o cualquier otro medio dedicado a ello.

En cambio, la minería es una forma de ganar dinero que depende más del usuario. Las formas de minar (crear) criptomonedas varían, pero el principio es el mismo: el usuario que mina es recompensado con una porción de monedas que luego puede vender en el mercado.

Estas maneras pueden ser desde una máquina que se encarga de los cálculos necesarios para crear la cripto como es el caso del Bitcoin y la aprobación de las transacciones (el pago del gas que hacen los usuarios) como el Ethereum hasta el uso de juegos que recompensan con monedas que son intercambiadas por criptos por la misma compañía.