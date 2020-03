Una nueva firma de e-commerce da una lección a los gigantes para combatir al COVID-19

Navegando por las redes, hoy nos hemos encontrado a HUSKY Shoes, una joven empresa de calzado, que ha puesto en marcha una iniciativa que promueve evitar exponer más de lo imprescindible a los repartidores que realizan una labor fundamental en estos tiempos de crisis sanitaria en los que vivimos por el COVID-19, bajo el lema: RECÍBELO CUANDO TODO PASE.

Y para incentivar tan noble iniciativa, premian a sus clientes/potenciales clientes con un descuento del 25% nada menos, con el cupón YOMEQUEDOENCASA.

Esta es la carta que han colgado en sus redes sociales:

“Ahora más que nunca vemos como todas las empresas de venta por internet están lanzando promociones y descuentos de forma masiva.

Desde HUSKY Shoes hacemos un llamamiento a la solidaridad para con los repartidores, somos los primeros que garantizamos que desde nuestras instalaciones y personal no haya ningún contagio, pero por ello no podemos exponer a los repartidores de empresas ajenas, que tienen que tocar cientos de puertas de extraños , a tal riesgo para ellos y sus familiares. Es momento de no ser egoísta y no pensar en el dinero, si nosotros podemos con menos de un año de vida (y con la deuda que ello conlleva), empresas mucho más grandes, con años de vida y millones de beneficios, también pueden. Nuestra apuesta es clara, aún sabiendo que nuestras ventas van a caer por esta iniciativa, somos fieles a nuestros valores, tenemos claro que todo merecerá la pena si conseguimos que otras empresas se sumen a esta iniciativa de “Recíbelo cuando todo pase” Únete a este movimiento y no expongamos a repartidores y sus familias.”

¿Y que sabemos de ellos? Pues que son tres jóvenes emprendedores, con unos ideales muy marcados que impriman en su proyecto, que también se sale de lo común: por cada par de zapatillas vendidas, plantan un árbol y donan el 20% de los beneficios a protectoras de animales. ¿Suena bien verdad?

Y su labor ya ha comenzado! El pasado 1 de Febrero llevaron a cabo su primera jornada de reforestación, plantando alrededor de 800 árboles entre encinas y pinos, en la Sierra de Mariola, en el término municipal de Banyeres de Mariola, Alicante. Les preguntamos porque eligieron comenzar precisamente por esa ubicación, y es que HUSKY tiene su centro de operaciones en Almoradi, localidad también alicantina de donde son originarios. Por desgracia el Parque Natural de la Sierra de Mariola ha sufrido devastadores incendios en las últimas 3 décadas, y es considerado una de las joyas medioambientales de la Comunidad Valenciana. Aquí podéis ver algunas fotos del evento:

Por si todo esto no os ha hecho ir corriendo a por las vuestras, os hablamos un poquito de su diseño: con tan solo 120 gramos de peso, quien las prueba dice que es como ir descalzo. Además la suela tiene un relieve de una huella de perro, para ir “dejando huella” que es lo que nos plantean, optar por un consumo responsable, en este caso por medio de ese árbol, que llega a compensar al medio ambiente 200.000 veces el impacto de su fabricación.

Desde luego que es maravilloso ver empresas que desean marcar la diferencia y promover una compra responsable, y nos dan lecciones de solidaridad y civismo, precisamente cuando más lo necesitamos. Gracias HUSKY Shoes por sacarnos una sonrisa #desdecasa, #YOMEQUEDOENCASA.