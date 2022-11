Los nuevos ME TO-DO que nos recuerdan la importancia de las pequeñas cosas

El otoño es una etapa del año que nos invita a la reflexión y la introspección. Si de algo nos hemos dado cuenta en los últimos años es de que darle importancia a las pequeñas cosas nos ayuda a ser más felices.

La práctica del mindfulness, que hoy en día ya no nos resulta tan novedosa y la tenemos más interiorizada, consiste en focalizarse en el momento presente. Conseguir la atención plena en el aquí y el ahora.

El ME TO-DO de BALAMODA nos ayuda a poner en práctica muchos aspectos del mindfulness integrándolos en el día a día. Por ejemplo, el ejercicio de marcarse un propósito cada día y terminarlo con un agradecimiento.

Packs ME TO-DO y cuaderno de sueños

Una de las máximas del ME TO-DO es “vive bien y organizada”. Planificarse es fundamental para tener una imagen clara de lo que esperar de nuestra jornada y poder operar con claridad. Sin orden mental uno no sabe qué tiene que hacer y no maneja bien los tiempos. Esto supone que en la mayoría de las ocasiones terminamos sacrificando aquellas cosas que mejor nos hacen sentir como pasar más tiempo con la familia, dedicar tiempo a la lectura, al cuidado personal o simplemente no hacer nada.

Los dos nuevos colores del ME TO-DO de BALAMODA tienen como propósito recordarnos la importancia de las pequeñas cosas. Los momentos que nos hacen felices y aquello que nos hace sentir bien. Por eso están inspirados en los atardeceres y en un té calentito que nos podemos tomar en un rincón mientras vemos llover afuera.

¿A quién no le gusta contemplar una puesta de sol? Contemplar la caída del sol libera la tensión mental y nos aporta paz y serenidad.

ME TO-DO Sunset

El ME TO-DO Sunset (“atardecer” en inglés), nos recuerda a las espectaculares puestas de sol en las que el cielo se tiñe de rosa y naranja y nos regala un espectáculo de colores dejándonos una sensación de paz y serenidad grabada en la memoria.

El stamping en color ocre queda precioso, transmite una sensación sutilmente acogedora que resulta difícil de transmitir a través de la pantalla. El interior tiene los destacados en rosa, a juego con la portada.

Por otro lado, el ME TO-DO Té verde nos transporta a esos momentos de sentarnos tranquilas a saborear un té humeante y al mismo tiempo disfrutar de sus numerosos beneficios y propiedades antioxidantes que nos protegen a nivel físico. Este ME TO-DO es la clara definición del concepto peace of mind (paz mental en inglés) y por eso recibe el nombre de “té verde”.

ME TO-DO Té verde

El stamping es azul al igual que en el ME TO-DO Earth, otro de los últimos lanzamientos, que está siendo un éxito. El interior tiene los destacados en azul.

El ME TO-DO se ha convertido en una pieza indispensable del día a día para muchas personas. Tenerlo al lado mientras trabajas te hace sentir más seguro de ti mismo. Esa seguridad nos convierte cada día en personas con más autoconfianza, que buscan aumentar su productividad y alcanzar su mejor versión. En definitiva:

El ME TO-DO nos hace imparables.

ME TO-DO, cuaderno de sueños y notas

Y para ser invencible, el ME TO-DO solo necesita alguno de estos compañeros o complementos, que facilitarán aún más tu día a día, y a estos colores, les sientan de maravilla.