The Indian Face: la marca española de gorras que triunfa en Europa. ¡Venden todo en sólo unas horas!

¿Quién se identifica con los animalitos de las gorras Goorin Bros? No era difícil de pensar que la primera marca que consiguiera conectar con las emociones de los clientes, se llevaría el gato al agua.

Así The Indian Face ha conseguido conectar tanto con sus clientes, que en solo unas horas vendieron toda la primera colección de gorras que lanzaron al mercado. Motivos deportivos que conectan a la perfección con el sentimiento de pertenencia de cada persona.

Gorras relacionadas con el Surf, escalada, ciclismo, kitesurf, esquí, wakeboard, snowboard, windsurf, running, skate, etc

The Indian Face es una marca de gafas de sol, relojes, gorras y complementos que supera los 13 años de historia, y que ha conseguido estar presente en más de 30 países y enviar pedidos a más de 150 países distintos de todo el mundo. En Europa está considerada una de las marcas más relevantes del mundo de los deportes extremos y de aventura junto a Quiksilver, Rip Curl, Billabong, O’neill, etc

The Indian Face ya era una marca muy famosa por sus gafas de sol pero ahora ha roto todas las expectativas posibles que tenían con la nueva colección de gorras. Es tal la revolución que están teniendo que los deportistas extremos mas TOP del momento llevan ya las gorras de The Indian Face.

Es difícil de entender como una marca es capaz de acertar tan bien con un producto, rompiendo todas las expectativas del mercado, pero estas cosas a veces suceden.

Es un orgullo tener marcas españolas que sean capaces de cosechar éxitos tan rotundos a nivel internacional. En The Indian Face le intentan quitar importancia porque ellos mismos son conscientes que un día estás arriba y otro día puedes estar abajo, pero si inciden en la importancia del esfuerzo empleado para conseguir el éxito. “lo importante es la intensidad del esfuerzo empleado. En nuestra empresa aceptamos los fracasos, pero no toleramos la falta de esfuerzo. Si una persona se emplea a fondo en conseguir algo, antes o después alcanzará un resultado exitoso y a nivel personal, el esfuerzo siempre es un éxito” dice Eduardo Marqués, responsable de la marca The Indian Face.

Las gorras de The Indian Face son unisex tanto para hombre como para mujer y se presentan con un bordado en el frontal. Estos bordados tienen temáticas deportivas. Son de tejido por delante y de rejilla por detrás con un cierre ajustable en la parte trasera.

Es el clásico formato de gorra llamado Trucker o de camionero que tan de moda están ahora. Claramente, es el formato de gorra del momento. Son las gorras que usan todo los famosos, celebrities deportistas, influencers, instagrammers, etc y los no famosos también. Famosos como Maxi Iglesias, Neymar, Dulceida, Edurne, Lara Alvarez, Justin Bieber, Messi, Shakira, Cristiano Ronaldo, Elsa Pataki, Amaia Salamanca, Mario Casas, Rafa Nadal, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sara Carbonero, Antonio Banderas, Alejandro Sanz, David Bustamante, Bruno Mars, Cristina Pedroche, Blanca Suarez, Enrique Iglesias, Robert Pattinson, Kiko Rivera, Paula Echevarría etc, etc, La lista es interminable. Son las gorras de moda y que lo están petando.

Hemos visto hasta a miembros de la realeza con estas gorras. Claramente son las gorras del momento y así The Indian Face se está aprovechando de la oportunidad.

