Ve un paso más allá con las apk que mejor funcionan

y comenzar a sacarles partido lo antes posible..... Las aplicaciones para móviles se han convertido en nuestras imprescindibles de cada día y todo lo que hacemos con nuestros dispositivos es gracias a ellas. En el caso de los móviles Android, las posibilidades de personalización son muy altas y la tienda de aplicaciones es siempre un valor seguro. Sin embargo, no es capaz de ofrecer todo lo que muchos usuarios desean. Y para ello está Goapk, que ofrece un variado surtido de apk para que tu teléfono Android dispone de aplicaciones mejoradas y que no están en la Play Store. Tanto este lugar como Dodoapk se perfilan como los sitios de referencia en los que poder conseguir lo que estabas buscando y no sabías dónde encontrar. ¿Sabes por qué estos sitios funcionan? Te lo vamos a explicar ahora.

Todo lo que deseabas hacer con tu móvil Android ya es posible

Una de las aplicaciones que más éxito tiene es WhatsApp. Con más de 2000 millones de usuarios activos cada vez, la aplicación de mensajería proporciona una comunicación fluida con quién deseamos. Quizás no lo sepas, pero se trata del desarrollo más descargado de la historia. Activa desde el año 2009, ha ido evolucionando para ofrecer cada vez mejores funcionalidades. Sin embargo, todavía se ecahn en falta funciones que no es capaz de hacer. En ese sentido, todavía está bastante lejos de Telegram, que ofrece cosas tales como reacciones a mensajes o envío de fotos sin que pierdan calidad.

Pero, claro está, no todo el mundo utiliza Telegram, ya que WhatsApp tiene 4 veces más usuarios que la original. Para ello nacen 2 apk que pueden hacer que WhatsApp vaya un punto más allá. Lo mejor es echar un vistazo a 2 de ellas y que van a conseguir que dispongas de funciones avanzadas. Te hablamos ahora de ellas para que puedas instalarlas en tu dispositivo y empezar a sacarles provecho.

La primera es whatsapp plus original, la alternativa a la app que mejor funciona y que goza del máximo respeto por parte de los usuarios. Gracias a ellas puede realizar funciones tales como ocultar tu estado y mostrar a tus contactos la hora de conexión que desees, no la que sea realmente. Igualmente, te permite enviar archivos más grandes, ya que WhatsApp tiene una limitación pobre en ese sentido. Puedes realizar una previsualización de cualquier video que recibas sin tener que descargarlo, muchos temas diferentes para personalizar la app y la posibilidad de cambiar el icono. WhatsApp Plus Original se ha convertido en una referencia a la hora de comunicarse.

Algo similar ocurre con GBWhatsApp que permite algo que siempre has deseado, utilizar 2 cuentas en un mismo dispositivo. Esta función no se encuentra disponible en la app clásica, pero con GBWhatsApp sí. Pero hay muchas más funciones interesantes. Por ejemplo, ocultar todas tus llamadas, ganando en privacidad. Puedes enviar un archivo hasta 600 contactos a la vez, muy útil si gestionas una agenda muy abultada. Otra de las tareas útiles es la de poder descargar vídeos más pesados, eliminando la limitación de 30 MB, y poder bajarte a la vez hasta 90 fotografías. Igualmente, puedes previsualizar estos archivos para verlos sin necesidad de descargarlos y de ocupar la memoria de tu dispositivo. Aunque hay muchas más funciones, con GBWhatsApp puedes modificar los iconos de solicitud y notificación o personalizar la aplicación como desees. Mucho más que lo que te permite hacer la app original, pero sin perder ni un ápice de su esencia.

Quizás te estés preguntando sobre la seguridad. Hay personas que desconfían descargar aplicaciones fuera de circuito oficial. En este caso no hay nada que temer, ya que todo lo que vas a encontrar está totalmente analizado, y todas las versiones que se van incorporando están libres de virus o de malware. Por tanto, tu dispositivo no va a sufrir ningún tipo de daño, pudiendo incorporar todas las funciones que desees con estas apk mejoradas. Ya no tienes excusa para equipar tu teléfono Android con todo aquello que siempre has deseado y que no sabías cómo hacer. Además, el proceso de descarga e instalación es muy sencillo, por lo que en cuestión de minutos podrás disfrutar de estas versiones mejoradas que tan atractivas resultan.

Piensa que todos estos desarrollos son totalmente avanzados, y te permiten realizar una gran cantidad de funciones que la aplicación original no deja hacer y que probablemente nunca incorpore. Ir un paso más allá te permitirá disfrutar mucho mejor de la propia aplicación de WhatsApp, que con estas versiones mejoradas es mucho más útil. De esta forma, no es necesario que dejes de utilizar WhatsApp a favor de Telegram o Signal. Podrás seguir disfrutando de todo lo que te ofrece la aplicación de color verde, pero con una serie de funciones avanzadas que la hacen mucho más atractiva.