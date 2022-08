¿Qué tipos de valla podemos encontrar en el mercado?

Bajo el nombre de valla metálica, en el mercado podemos encontrar muchos tipos con diferentes precios y usos de lo más diversos que se adaptan a cada una de nuestras necesidades.

Se suelen emplear para cerrar terrenos, pero no todos requieren del mismo tipo de vallado, ya que no tiene nada que ver cercar un jardín con cerrar unas tierras con el fin de que el ganado no se escape.

Malla simple

Es de las más económicas del mercado y sirve para cualquier tipo de terreno, en especial cuando hay muchos metros que cercar, y al final la diferencia del precio del rollo o del metro hace que otro tipo de vallas encarezcan mucho la operación.

Va galvanizada, lo que significa que va a soportar las peores condiciones climáticas durante años.

Malla Hércules

Pasamos a una malla completamente distinta a la anterior, que si bien sirve para lo mismo es mucho más estética y resistente, ya que aquí se usa alambre duro galvanizado y electrosoldado, que se vende en forma de paneles.

Normalmente, es la elegida en viviendas, jardines, urbanizaciones, etc., pues se consigue un vallado estético y muy resistente que puede superar los dos metros de altura.

Malla de triple torsión o gallinera

Esta valla metálica se utiliza mucho en el campo para hacer cercados de pequeños animales domésticos, del tipo de las gallinas o los conejos.

El nombre le viene por cómo se retuercen los alambres para hacerla resistente, pero sin ningún punto de soldadura o fijación en los que se puedan enganchar los animales.

Muy flexible y fuerte, los agujeros que deja son muy pequeños con la finalidad de que los animales no se escapen por ellos, evitando también la entrada de depredadores como los zorros o los turones.

Malla ganadera

Cuando se quieren delimitar extensiones de terreno enorme es la mejor y su característica principal es que va formando cuadrados y rectángulos por la manera en la que se unen los alambres.

La idea es que resista las embestidas de los animales y a la vez cumpla con las leyes del vallado de cada comunidad autónoma, lo que quiere decir que debe tener los agujeros de un tamaño tal que permita el desplazamiento de la fauna, como las perdices y los conejos.

Estos pequeños animales pueden pasar sin problemas, pero los depredadores se quedarán fuera con el fin de que el ganado esté a salvo en cualquier circunstancia.

El panel de sándwich para hacer un cobertizo dentro del jardín

Una vez que el jardín está vallado y es seguro, es hora de hacer un cobertizo con el fin de guardar herramientas, enseres o lo que se nos ocurra.

Para ello, podemos consultar el precio panel sandwich y construirlo con este material, tanto las paredes como el suelo, ya que es económico y aísla muy bien de las condiciones climatológicas.

Si queremos hacer una caseta más sólida siempre lo podemos tener en cuenta para el techado, puesto que se trabaja de una manera muy sencilla y va muy bien en los tejados por sus propiedades.