Guinda a Jon Rahm por igualar a Seve con su tercer Open de España

El golfista español Jon Rahm valoró su victoria este domingo en el Open de España, igualando el récord que tenía Severiano Ballesteros de tres títulos con una espectacular vuelta de 62 golpes, un sueño hecho realidad ante su público en Madrid.

El de Barrika, que confesó que irá a por su segundo 'grande' el año que viene, no quiso entrar en la polémica con el LIV Golf, donde este domingo ganó un español. "Por la mañana he estado viendo la victoria de Eugenio López-Chacarra. Está jugando el LIV golf, pero es un español de 22 años, y no es culpa de nadie esta dinámica que hemos vivido", apuntó.