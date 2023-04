Guinda al Atlético de Madrid, que juega en Turquía un partido para ayudar a las víctimas del terremoto

El Atlético de Madrid juega este miércoles 12 de abril en Estambul contra el Beşiktaş. Se trata de un partido de fútbol solidario que se ha organizado para ayudar a las víctimas del terromoto de febrero que dejó más de 50.000 muertos en Turquía y en Siria. La recaudación del encuentro irá destinada a la organización Together for Türkiye que trabaja con los afectados del desastre natural. Además, el Atlético de Madrid anima a sus seguidores a colaborar con el Fondo de Emergencias de Save the Children, campaña que sigue trabajando sobre el terreno en la ayuda a todos los afectados por los terremotos en Turquía y Siria. Guinda al Atlético de Madrid, por este gesto solidario.