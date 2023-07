Guinda a Carlos Alcaraz por conquistar su primer Wimbledon remontando a Djokovic

El pasado domingo 16 había muchas cosas en juego para 'Nole'. Cuatro años de dominio serbio en The All England Club. 34 victorias seguidas. El veterano tenista belgradense optaba a empatar las ocho coronas de Federer, e igualar al suizo y a Bjorn Borg como únicas raquetas en alzar cinco títulos individuales masculinos consecutivos. Sin embargo, en las apuestas del serbio -que se las prometía muy felices arrollando 6-1 en la primera manga-, no pronosticaba un factor que le haría perder hasta los nervios: la tenacidad y determinación del número 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz.

'Carlitos' o 'Charly', como se le conoce ya en un mundo que se ha metido de lleno en el bolsillo a base de humildad y sacrificio, cogió el toro por los cuernos y se impuso 7-6 en un segundo set cuya duración excedió los 80 minutos, donde el derroche de talento fue la tónica habitual. Tras el empate, el veinteañero le devolvería al serbio la 'paliza' por 6-1 para adelantarse en el tercer set; Djokovic tiraría de casta y experiencia para poner las tablas en el cuarto (3-6), para finalmente hincar la rodilla siendo eclipsado por el talento de 'Carlitos' en el definitivo por 6-4.

La progresión del murciano no tiene techo. Esbozando una sonrisa de oreja a oreja, y con una timidez entrañable -antítesis total de su sobrecogedora actitud en pista-, levantó su primer trofeo ante una grada completamente entregada a él, que presenció casi cinco horas de tenis 'champagne'. Certificó así, su permanencia en lo más alto del ranking siendo el tercer tenista más joven en vencer en Londres en 40 años, embolsándose su segundo Grand Slam y obligando a un impotente Djokovic a pensar en el cambio de ciclo antes de lo esperado.