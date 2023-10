Guinda a la coctelería Sips de Barcelona, elegida como el mejor bar del mundo

Barcelona tiene el mejor bar del mundo. Al menos así lo refleja el galardón The World 50 Best Bar. Un galardón que lo sitúa como el mejor lugar donde tomar algo. Abrió hace poco más de dos años y tienen colas desde el primer día de su inauguración.

Según la directora de William Drew, director de contenido de 50 Best, quienes otorgan el premio, "el bar traduce a la perfección la innovación contemporánea y la precisión técnica en un divertido programa de cócteles, acompañado de la más cálida hospitalidad, lo que lo convierte en un digno ganador del título The World’s Best Bar 2023".