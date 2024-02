Guinda a Juan Carlos Unzué por dar una lección a los diputados que dio asistieron a la jornada sobre el ELA

Juan Carlos Unzué participó este martes en la jornada por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA, organizada por la Confederación Nacional de Entidades de la ELA (ConELA) en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

Desde allí, señaló al Gobierno "de no tramitar la anterior proposición de Ley de la ELA y de bloquearla más de 50 veces" a pesar de que los grupos políticos habían apoyado por unanimidad comenzar su tramitación.

Además, dio una lección a los diputados que no asistieron: "Me imagino que el resto tendrán algo importante que hacer. Al final, hemos venido a vuestra casa. Creo que he contado sólo a unos cinco diputados y diputadas en esta sala".