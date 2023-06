Guinda a Begoña Villacís, por dedicar su último discurso en el Ayuntamiento de Madrid a hablar bien de todos sus adversarios políticos

La ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, protagonizó este miércoles uno de los discursos más emotivos del pleno del Ayuntamiento. Tras los malos resultados de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, Ciudadanos se queda fuera del parlamento municipal al no alcanzar el 5% de votos necesario para conseguir representación.

Su líder tomó la palabra en el que ha sido su último día como concejal madrileña. Pero Villacís, que pone fin a su carrera política, aprovechó la oportunidad para lanzar un discurso enfocado en lo humano: "Esta es la única profesión donde se habla mejor de los compañeros a la espalda que a la cara", ha afirmado apenada Villacís, y se ha dirigido a un diputado de cada grupo parlamentario. Desde el Partido Socialista, hasta el Partido Popular, pasando por Más Madrid.

A pesar de sus diferencias ideológicas, la ex vicealcaldesa ha recordado anécdotas personales con cada uno de ellos. Momentos íntimos como el funeral de la madre del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, o la ocasión en la que le prestó unos pantalones a la líder de Más Madrid, Rita Maestre, cuando se encontraba en mitad de su embarazo.

"A muchos de ustedes [señalando a los partidos progresistas] les he escuchado decir: me cae bien alguien de Vox. Y no pasa nada". "Eso de hablar bien de los compañeros, hagámoslo", ha concluido Villacís.