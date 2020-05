Al presentador de TV3, Jair Domínguez, por burlarse de la forma de hablar de los andaluces

En los últimos años, el presentador de TV3, Jair Domínguez, ha utilizado su puesto en la televisión pública catalana y sus redes sociales para hacer apología de la independencia de Cataluña. También ha recurrido a las redes sociales en multitud de ocasiones para fomentar el odio hacia todo lo que tenga que ver con España.

En una de sus últimas publicaciones en Twitter, Jair Domínguez ha puesto el foco a los andaluces, de los que se ha burlado por su forma de hablar: "No puedo evitar pensar que Velázquez, genio de genios, precursor de todo e inventor del impresionismo, 200 años antes de ahora, cuando hablaba he be like 'ke paza illo ole ole ke arte mi arma'", ha escrito recientemente en la citada red social.

De inmediato, su publicación ha recibido comentarios de un grupo de tuiteros que le ríen las gracias y de otro que le critican por meterse con los andaluces.