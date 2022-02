A un conductor condenado por insultar a los guardias civiles que le multaron por redes sociales

Un juez ha condenado a un conductor a pagar más de 2.500 euros por insultar en redes sociales a una pareja de guardias civiles que le habían multado.

Los agentes le habían denunciado por insultos y amenazas y han logrado el triunfo en el juzgado, teniendo el denunciado que asumir la citada multa y las costas del juicio.

Tenemos que remontarnos a abril de 2017, fecha en la que el conductor fue sancionado por discutir con otro individuo por un estacionamiento indebido. En el fragor del enfrentamiento, el acusado cogió las llaves del vehículo del otro conductor y las tiró por la alcantarilla, hecho que provocó la denuncia de la Guardia Civil.

Aún con la situación en caliente, el acusado relató posteriormente su versión de los hechos a través de las redes sociales. «El otro día me multaron tres agentes de la Guardia Civil con 100 euros que pagaré gustoso, pero ellos son unos corruptos y el comandante de la guardia civil de los Palacios otro corrupto que me tomó DNI, supongo que me caerá otra multa repito señor comandante eres un corrupto, escribió.

Finalmente, «los hechos que se han declarado probados son legalmente constitutivos de un delito de injurias vertidas con publicidad contra funcionario público establecido en el Código Penal, del que debe responder el acusado», explican los abogados de AUGC. «Esta sentencia corrobora en firme que los insultos y amenazas tienen un precio», concluyen los letrados.