Al diputado de VOX en Andalucía que mandó “a tomar por culo” a la presidenta del Parlamento

La falta de talante de diálogo es uno de los grandes reproches que las diferentes formaciones políticas, de derecha a izquierda, han hecho a los diputados y diputadas de VOX desde su llegada al Congreso de los Diputados y los parlamentos autonómicos.

En la cámara andaluza el protagonista del pleno de este jueves fue el portavoz de VOX, Alejandro Hernández, cuando, a gritos, ha interrumpido la intervención de la expresidenta socialista, Susana Díaz quien, en ese momento, estaba increpando al presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, por “abrazarse a los herederos del franquismo”.

“Señora presidenta, le ruego que al amaro del artículo 67…” aseveraba Hernández entre gritos mientras la presidenta de la Cámara Baja andaluza, Marta Bosquet, le ha cortado el micrófono. “Señora presidenta, ¡atiéndame! ¡Atiéndame y no me ninguneé!”, ha reclamado a voces el parlamentario. Instantes después Hernández, consciente de que no se lo escuchaba, ha golpeado el micrófono al tiempo que se le ha podido escuchar: “¡A la porra, coño. A tomar por culo, hombre”.