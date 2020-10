Al Gobierno de Canarias por contratar docentes sin cumplir los criterios y una semana después despedirlos

La Consejería canaria de Educación ha despedido, por el momento, a más de 30 docentes de las islas apenas una semana después de haberlos contratado por, dicen, “no cumplir los requisitos para poder ejercer”.

El problema radica en los tiempos ya que el gobierno canario comenzó las contrataciones incluso antes de publicar los listados provisionales de la relación de plazas. Los afectados dicen no comprender cómo es posible que fueran admitidos hace apenas una semana en las listas de contratación a sabiendas de que no cumplían los requisitos y que ahora no les permitan ejercer con el curso ya en marcha.

Los sindicatos alegan que esta situación es una de muchas consecuencias derivadas de la falta de previsión del gobierno del socialista Ángel Víctor Torres ante el inicio del curso escolar. “El procedimiento no ha tenido las garantías por las premuras” alegan desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias. Una situación que, denuncian, no solo afecta a los docentes sino también a los alumnos que se han quedado sin profesor y ahora tienen que esperar a los sustitutos.