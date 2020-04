Al Gobierno por abandonar al sector taurino durante la crisis del coronavirus

Durante el tiempo que está durando la crisis del coronavirus, uno de los sectores a los que no ha atendido el Gobierno de España ha sido el taurino. La aportación en concepto de IVA del sector taurino a las arcas estatales supera la cifra de más de 180 millones de euros, de los cuales el Estado solo aporta a la tauromaquia 65.000 euros.

El 90% de los profesionales taurinos (matadores, banderilleros, picadores, mozos de espadas, empresas, etc…) no han podido trabajar desde octubre del pasado año, y los recursos económicos se van agotando. Ante la tentativa y la realidad que suscita la crisis, no es que no puedan ejercer su profesión ante la paralización de la economía, es que de no rectificar este Gobierno, se estaría discriminando a los miles de personas que hemos pagado nuestros impuestos, que hemos contribuido desde el inicio de nuestra actividad profesional como trabajadores con la Seguridad Social y Hacienda, en definitiva, quienes también contribuimos con lo que hemos aportado al Estado, a generar el estado de bienestar.