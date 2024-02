Guindilla a un condenado por robar a una joven que intentó estrangularla después del juicio

Mariana lleva un mes viviendo un auténtico infierno. Esta joven, que llegó a Ibiza hace casi tres años, se ha convertido en el objetivo de un peligroso delincuente. Un hombre intentó robarle hace unas semanas en el portal de su domicilio.

Al parecer, se celebró un juicio rápido y el autor fue condenado pero no entró en prisión. No contento con ello, horas después, este mismo individuo la intentó estrangular cuando accedía a su casa. La chica consiguió defenderse. A pesar de todo lo sucedido, aseguró que no tiene miedo, como relató a Vozpópuli.