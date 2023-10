Guindilla al Gobierno por el trato que da a los periodistas

l pasado miércoles, a los periodistas parlamentarios se les acabó la paciencia. Durante la presentación del acuerdo de PSOE y Sumar ante la prensa no se les permitió realizar preguntas a los líderes de las formaciones políticas.

Posteriormente, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, recortó el número de intervenciones que se podían realizar, y las limitó a cuatro, cuando habitualmente pueden preguntar hasta 10 profesionales.

Periodistas políticos y parlamentarios consultados por Confidencial Digital admiten que existe malestar entre esos profesionales, y aseguran que tomarán medidas más adelante.

“Cuando haya gobierno, si lo hay, se exigirá que se vuelva al formato de antes, es decir, con al menos diez preguntas por rueda de prensa tras el Consejo de Ministros”.

En estos momentos y hasta que no se forme un nuevo Ejecutivo, no hay ninguna protesta organizada. “Ahora no tiene sentido”, añaden. “Quedan, como mucho, tres o cuatro consejos de ministros” antes de que se forme Gobierno o se convoquen nuevas elecciones. De ahí que hayan decidido esperar.