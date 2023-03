El condenado ha mostrado su indignación al conocer la sentencia judicial y descalifica a su ex esposa como incompetente, infiel y desequilibrada. El Mundo ha hablado con él y con su ex mujer, quien asegura que la decisión de la jueza es una compensación justa.

La sentencia trascendió públicamente el pasado 8 de marzo y ha creado un revuelo. En concreto, se le ha condenado a compensar con 204.624 € a su ex mujer por su trabajo como ama de casa. No es que no tenga precedentes.