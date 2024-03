Guindilla a Rusia por expulsar al corresponsal de El Mundo, Xavier Colás

El diario El Mundo ha anunciado que Rusia expulsó el miércoles del país a su periodista Xavier Colás. Las autoridades, según cuenta el periódico en un artículo publicado este jueves, se han negado a renovar el visado del reportero.

Un funcionario le comunicó a Colás el martes que debía abandonar el territorio ruso en 24 horas. "Si no se va usted antes de que caduque su visado tendrá problemas", aseguró su interlocutor, según publica El Mundo. El reportero pudo encontrar un billete de avión en pocas horas y ya se encuentra fuera de Rusia.

"Después de 12 años informando desde Moscú las autoridades rusas han rechazado a última hora renovar mi visado de periodista y sólo he contado con 24 horas para salir del país, dejando atrás demasiado. No me arrepiento de nada. Simplemente he hecho mi trabajo: he contado lo que pasa, he hablado con la gente que sufre por culpa de ello y he explicado quiénes son los responsables de lo que sucede", ha escrito Colás en la red social X.