Al Colectivo l'Estaca por colgar muñecos de los partidos independentistas de un puente

El pasado lunes aparecieron diferentes muñecos colgados en puentes sobre las carreteras C-17 y C.25 en la comarca catalana de Osona con los logos de los partidos independentistas: ERC, Junts y la CUP. Los muñecos colgados van acompañados de una pancarta que advierte: "Primer aviso. El 52% queremos la independencia".

La acción reivindicada por el Colectivo l'Estaca pide a los partidos independentistas que lleguen a un acuerdo, cuando ya hace más de dos meses de las elecciones al Parlamento de Cataluña.

Aquest matí ala C-17 a Osona. En una democràcia no hi ha espai per les amenaces. El 2017 una performance semblant apuntava a @socialistes_cat i @UnitsCat, @CiutadansCs i @PPCatalunya. Avui l’amenaça és per a @Esquerra_ERC, @JuntsXCat i @cupnacional El meu rebuig més radical. pic.twitter.com/0UmMRAA5Kr