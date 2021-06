A la nueva patronal catalana e independentista que aboga por el despido libre

"Si te echo sí, aunque no entiendo por qué, ¡encima que te echo te tengo que premiar", con estas palabras defendía a eldiario.es Pere Barrios, vicepresidente de la Cambra de Comerç, su nuevo proyecto: Patronal Catalana una nueva asociación de la que será presidente. Esta aboga entre otras cosas por el despido libre, ya que según su impulsor, "de la misma forma que hay que modernizar la maquinaria, hay que modernizar al trabajador, porque muchos no se adaptan o no se reciclan, ¡o no quieren trabajar!".

Actualmente son 18 asociados en la organización, todos ellos son empresarios en activo, por lo que viven "el día a día de la empresa con sus barreras a la flexibilidad, modernización y contratación". El presidente ha enfatizado que los empresarios cada vez tienen menos capacidad de organización para las empresas y que están en aumento las normas que dificultan la actividad sobre "registros horarios, protección de datos y salarios", entre otros aspectos. Uno de los objetivos concretos que presenta son: reducir el coste de despido hasta un 50% o "incluso hasta un 0% sin prejuicio para los trabajadores".

Barrios disputó en febrero con apoyo de la ANC la presidencia de la patrona Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC), sin embargo este sólo logró el 15% de los votos y fue derrotado por el actual presidente, que logó un 85%, Antoni Cañete. El vicepresidente de Cambra es una persona cercana a Joan Canadell que es el número dos de Junts y explica que no sólo el es independentista, si no que el 98% de los empresarios lo son. A pesar de sus apoyos,