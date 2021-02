A Pablo Hasél, por exigir una celda individual y no participar de las tareas de limpieza en la carcel

Así lo ha asegurado su abogada ante los medios de comunicación, quien considera que el rapero no entra en la cárcel para continuar "sometido" al Estado. "Los presos no quieren compartir celda porque son minúsculas y supone tener unas condiciones muy malas, no solamente eso sino que no se sabe qué tipo de preso te van a poner, dificulta los hábitos de estudio, etcétera".

Hasél ha denunciado las amenazas y el "chantaje" del subdirector de seguridad de la prisión: "Le dijo que si no colaboraba en las tareas de limpieza del centro, que no son obligatorias, le trasladarían de prisión".