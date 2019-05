Al portavoz de Podemos en Fuerteventura, Álvaro de Astica, por pedir "poner dinamita en el Tribunal Supremo"

El portavoz de Podemos en Fuerteventura, Álvaro de Astica, ha pedido en su perfil de Twitter que se ponga "dinamita" en el Tribunal Supremo, a raíz de la una resolución del Alto Tribunal que no ha sido de su agrado. En otra ocasión, publicó el siguiente mensaje: "Gora Euzkadi (la tierra de mis ancestros) y (eta) Gora Azkatasuna (viva la libertad). No nos vamos a rendir, cipayos. Te cambio la toga por la soga. Pisad, pisad, que os vamos a morder la bota de devorar la pierna". Cipayo es el término despectivo con el que el entorno proetarra califica a los policías nacionales y guardias civiles destinados en el País Vasco. Guindilla al portavoz de Podemos en Fuerteventura, Álvaro de Astica, por pedir que se ponga una bomba en el Tribunal Supremo cuando sus dictámenes no le gustan.