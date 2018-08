A los propietarios del cine, que no han reducido el precio de las entradas

El pasado mes de julio se aprobó en los Presupuestos Generales del Estado la bajada del 9% del IVA en las entradas del cine. Sin embargo, el 50% de las salas de cine de España no han reducido el precio de las entradas. "No se puede pasar años reivindicando razonablemente el tema del IVA y cuando llega la medida despistarse para aplicarla", ha sentenciado el ministro de Cultura José Guirao en una entrevista en la Cadena SER. Guindilla a los propietarios de la mitad de salas de cine de España que no han bajado el precio de sus entradas.