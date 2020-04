Al vecino de Vitoria detenido por saltarse el confinamiento para comprar droga

Un hombre ha sido detenido en Vitoria por saltarse el confinamiento. El varón, de 25 años, había pedido un taxi, pero no precisamente para acudir a una urgencia. El testimonio justificó su salida alegando que iba a hacer noche en casa de un amigo, algo que no se puede hacer. Sin embargo, según ha adelantado El Correo, esas no eran sus verdaderas intenciones.

Los agentes cachearon al hombre y dieron con una bolsa de 5,5 gramos de metanfetamina. Además, también hallaron 300 euros en metálico. Decidieron entonces acompañarles al domicilio al que aseguró que iba, donde encontraron al hombre, de 34 años, que le había suministrado los estupefacientes.