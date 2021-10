12 de Octubre: Nada que celebrar

Esta fecha es todavía a día de hoy celebrada por las instituciones y gobierno Español pero no suficientemente bien aclarada o entendida por la gente en general. Se supone que es la fecha del "descubrimiento" de América como si el continente no hubiese existido antes de la llegada de los españoles en 1492. No debería haber tal celebración ya que no hay nada que celebrar en aquella gesta si se le puede llamar así que terminó en expolio, matanzas indiscriminadas y saqueos que todavía a día de hoy continúan en la forma de multinacionales y poder de unos por sobre otros. ¿Que hay que celebrar una matanza como nunca la hubo en la historia de la humanidad conocida? ¿Que tenemos que celebrar el inicio desde aquella fecha de la decadencia , explotación y racismo de todo un continente?

Cristóbal Colón tan idealizado por muchos se enriqueció enormemente el y su familia con la llegada al Continente y donde se hizo con el poder del 10% de las tierras "descubiertas" y comenzó a gobernarlas con mano de hierro.

Cuando se agotó el oro y otras riquezas comenzó este con el comercio de esclavos.

Las matanzas posteriores de indios americanos fueron después justificadas porque los indios "no tenían alma ya que no eran cristianos".

Hubo infinitas torturas , matanzas tanto de ancianos como de mujeres preñadas.

Nada más que el saqueo de las minas de Potosí le reportó a Europa unas ganancias descomunales. De ahí se podrá entender que haya lugares ricos y lugares pobres. Entonces esto no se debe a un tipo especial de comportamiento, de ingenio, laboriosidad, inteligencia sino que unos han saqueado a otros. Las mayores fortunas Europeas y Estadounidenses se han forjado hasta hoy en base a la explotación, el robo , el abuso y el genocidio como descendientes de aquello.