El afianzamiento en el mercado de las criptomonedas tras la salida a bolsa de Coinbase

Privacidad: los usuarios no necesitan revelar su identidad para el proceso de las transacciones evitando el acceso a datos personales. Así se consigue que la información no pueda ser sustraída por ciberdelincuentes al realizar las operaciones con discreción desde el anonimato.

Flexibilidad: no hay límites ni restricciones geográficas por lo que puedes realizar transacciones libremente a cualquier parte del mundo.

Accesibilidad: facilidad de adquisición como divisas en sitios web. Una vez que adquieres un criptoactivo automáticamente de forma inmediata se genera un código para guardar en el monedero electrónico.

Las criptomonedas están descentralizadas ya que no son emitidas por un banco central. La falta de regularización por autoridades financieras no permite un sistema de control externo por lo que las transacciones son irrevocables y los usuarios no pueden reclamar en ninguna circunstancia. En otros productos