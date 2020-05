Alicante se echa a la calle en manifestación contra el Gobierno

En la mañana de hoy sábado día 23 de mayo día san Desiderio – extraño nombre de santo, que era la onomástica de un amigo mío, que tenía el hipocorístico de Derio–, se han llenado las calles y avenidas del centro de Alicante de banderas españolas ondeando desde los coches, porque la manifestación era en coche, además se hacían sonar sus bocinas, y reproduciendo música militar y el himno español , desde la aceras lo peatones vitoreaban a los miles de manifestantes, y algunos gritaban «¡Viva el Rey y viva la Constitución! » y otros «Socialismo tercermundismo», o «nos quitan libertades». Se manifiestan en protesta por la mala gestión, o pésima gestión del Gobierno Frankenstein, piden también la dimisión de Pedro Sánchez a quien se le llama popularmente Sáncheztein, más la de Pablo Iglesias, el Coletas, respecto al estado alarma por el coronavirus que llegamos ya a la 5º prórroga, y de momento hasta el 7 de junio.

La manifestación ha sido convocada y organizada por Vox de Alicante, un partido político que tiene dos concejales en al Ayuntamiento de Alicante, y que son junto a Ciudadanos el apoyo del gobierno de Luis Barcala (PP). Pero lo que a mí me ha sorprendido, y por esto he escrito este breve artículo, y que he sabido por fuentes fidedignas, es que muchos de los peatones al ver la bandera constitucional española, como cuando España ganó el mundial de futbol, es que decían «ya han salido los fachas». Son los ultra derecha, como siempre dice Sánchez despectivamente al referirse a Vox» ¿Cómo es posible que sean los españoles los únicos ciudadanos del mundo? que repudien su propia bandera y le tengas miedo como si detrás vinieran las tropas franquistas. Esta actitud no puede ser sana. Cuando existe, hoy en día, una mínima cantidad de banderas españolas con crespones negros en los balcones por la muerte de miles de afectados por este maldito coronavirus.

El odio y repudio que algunos ciudadanos le tienen a la bandera constitucional española, es inconcebible, y por su falta de educación cívica. Confunde confunden la bandera constitucional con la bandera del aguilucho, la del águila de San Juan franquista. Todo ello se debe a una falta de concienciación y educación para la ciudadanía, en medio de un caos de banderas autonómicas que están subordinadas a la principal símbolo espiritual de España. En Alemania está prohibido quemar banderas en espacios públicos. Y esto mismo debería decretarse en España. Y lo del Himno Nacional sin letra es otra cuestión de trataré en otro artículo.

La se ha extendido por todas España y ha sido un éxito.