¿Besteiro? Ese es un traidor, ¡fíjate en el camarada Stalin!

Una de las bendiciones recibidas exprofeso por Dios al PSOE, es su nobilísima historia. No obstante, no hay glorieta, de género o no, calle, apartamento o sede concubinal, que no sea glorificada con los personajes más pintorescos de la Internacional Comunista, en la Guerra Civil española. Y no se puede hacer nada…

Para mí que todo empezó cuando Arfonso Guerra llevaba a Madrid, bajo la sobaquera donde Indalecio Prieto escondía una corta, el libro de Gabriel Mario de Coca: Crítica marxista de la bolchevización del partido socialista (1930-1936). Arfonso lo transportaba, con sus edecanes, para injuriar a Luis Gómez Llorente, Pablo Castellano o Francisco Bustelo, “largocabelleristas” redivivos (la menor de las injurias) no porque lo hubiese leído. Guerra sabía muchos de libros, como los estanqueros o los del quiosco. Poseía una librería y vendía libros. Conocía, pues, títulos y precios. Que después dejó, con la señora dentro. Los hombres Épicos cambian de mujeres, como Paris. Es el Destino de las culebras y los lobos en la naturaleza.

La Historia Oficial despejó al traidor, pero don Inda, tenía y tiene -y deberá ser llevado a los tribunales- el asuntillo del Vita, que no usó “el estado” para pagar armas o conciencias. Fue un robo entre pillos lo sucedido.

Quedaba de la procelosa travesía él, Francisco Largo Caballero, al que pusieron un quiosco, como a los heridos y mutilados, durante la guerra, y varios perros de presa, con sus listas. Yo pude entrar, antes, en Dirección de la Guardia Civil que en la Fundación del Lenin, hoy olvidado. Julio Aróstegui (DEP) se entregó a la biografía del citado. Hay que perdonar los pecados aunque sean cometidos por avaricia. Los que buscan redimirse en los libros “encargados” es de libre albedrío. Yo miro como pasamos, como hojas navegadas en la noche. Es bastante.

Un traidor, un bandido y uno de los responsables de aquel tiempo, de asesinatos y dolor, de dudas y heroicidades, y no daban para un frontispicio griego, más bien el nombre, sin nombre de una Cuadrilla, pues se odiaban y maldecían entre ellos...

Arfonso y sus edecanes debían escudriñar los interiores de la luna. Pero estaba vacía, opaca, descompuesta. Y, muerto el PCE, una gama infinita de biografías quedaba libre y sin ISBN. Volvió la lluvia de barro.

En Andalusía, horadaron la memoria: uno de los tipos más esperpénticos fue el médico Norman Bhetune (del que me ocuparé en otro trabajo) o las Brigadas Internacionales (B.I.). De estas últimas, cabe decir, que incluida la actual Junta de Andalusía, y a pesar de escribirlo, decirlo, gritarlo…no menguan las excelsidades. El único lugar de Europa donde se rinden, con honores, a las B.I. es este sur de María Santísima. Saben, como les he dicho, que estas B.I. en Rumanía o Polonia han sido declaradas fuera de la Ley y borradas de la Historia. Da igual porque las armas todavía funcionan sin explotar en la cara.

Así, pues, no hay ayuntamiento de progreso, asociaciones binarias o no, intelectuales locales que viven de la correspondiente concejalía de memoria, todos y todas, que no hayan entonado la heroica actuación del médico, que la propia internacional comunista, retiró de Almería por sus “comportamientos” con enfermeras o mujeres. El asunto fue tan serio que fue enviado inmediatamente por la Komintern a China. Pero como sus hagiógrafos manifiestan, los que le señalaban tenían la mentalidad del conservadurismo cristiano, ¡que más daba! Este solido tronco de la moral proletaria ha triunfado y ha sido convertido en Doctrina Oficial.

Este verano, están programadas loas al siniestro personaje, -que Luigi Longo ensalzó hasta casi convertirlo en Nobel de las Transfusiones- entre fiestas de Igualdad y pasas y playas.

Ahora que ETA va a elaborar, junto al demente, la Historia de España, les remito uno de los suyos. No le falta un detalle.

P.S.: El ultimo el Ayuntamiento de Progreso (y del PSOE) de Benalmádena, Málaga. ¡Que magníficos en la foto, ellas y ellos! Sin embargo, la presencia de un diplomático de Canadá, eleva al ridículo el asunto, si no fuese que el fantasmón actual de Canadá y el demente comparten “una política exterior feminista”.

Antonio Nadal

Catedrático de Universidad (Retirado) de la Universidad de Málaga