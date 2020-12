Un Complejo Problema

He leído en la prensa que: “el Ministro de Sanidad ha anunciado que las primeras vacunas contra el coronavirus llegarán a España a partir del 4 de enero”. Me ha sorprendido el tono confiado, tranquilizador, casi balsámico con el que se daba esta noticia. Cual que noticias provenientes del Ministerio que dijo que no había que usar mascarillas, que tenia un comité de expertos, que dejó a sanitarios sin equipos de protección personal y… un largo etc. pudieran tomarse como fiables, cual si dicho ministerio fuera el

Madrid castillo famoso

Que a nosotros alivia el miedo

La prensa (permítaseme la generalización), publica las palabras de Excelentísimo Señor Ministro sin comentario, dudas o preguntas. Hubo tiempos y lugares donde la prensa indagaba, cuestionaba, sugería y ponderaba.

La administración masiva, rápida y eficiente de una vacuna a una población de millones es un problema logístico, sanitario y administrativo de proporciones gigantescas. Aún más una vacuna que ha de mantenerse a temperaturas tan bajas. Me asombra y preocupa que en ningún periódico (de los que he leído) haya preguntado al Excelentísimo Señor Ministro cómo se va a trasportar la vacuna, de dónde viene, qué líneas aéreas están preparadas para el trasporte, ¿trenes?, ¿camiones? ¿Cuántos centros de vacunación hay acondicionados? Y tantas otras preguntas pertinentes y necesarias. No soy experto en ninguno de los aspectos relevantes (administración, logística, epidemiología, ética, etc.) Pero a pesar de (o debido a) mi ignorancia, muchas cuestiones me parece esencial sean sometidas al escrutinio publico, por ejemplo:

De dónde provendrán las dosis de vacuna. ¿Estados Unidos? ¿Reino Unido? ¿Bélgica?

¿Qué líneas aéreas se encargaran del trasporte, cuántos vuelos se han contratado, cuántos aviones están acondicionados para el trasporte?

¿Tendrán dichos aviones señales electrónicas que alertarán a los controladores aéreos para darles prioridad en ruta y aterrizaje?

Para el trasporte aéreo, terrestre, centros de distribución y centros de vacunación harán falta enormes cantidades de hielo seco (nieve carbónica). ¿Está planeada la fabricación y distribución de tales cantidades de nieve carbónica?

Todos los centros de distribución y vacunación ¿tienen facilidades para mantener las dosis de vacuna a bajas temperaturas?

¿Se ha proporcionado a los medios de trasporte y centros de vacunación del equipo necesario para manipular objetos a temperaturas por debajo de -78,5º C?

¿Cuántos centros de vacunación se han designado? ¿Habrá unidades móviles para vacunar en poblaciones remotas?

¿Cuáles son los criterios que determinan las prioridades para elegir el orden de vacunación?

Espero y deseo que el Ministerio de Sanidad haya planificado todo el complejo sistema y tenga soluciones para estos problemas y para muchos más que en mi ignorancia no vislumbro. Sin embargo, estaría mas tranquilo si esta planificación, que supongo y espero exista, se hubiera publicado de forma voluntaria para su estudio, examen y critica constructiva por un verdadero comité de expertos. En ese caso, tendría mas tranquilidad y confianza, y no tendremos en unos meses que lamentar retrasos, fallos, dosis desperdiciadas y, aun peor, muertes evitables.

Antonio Martinez Hernández, M.D.

Catedrático Jubilado, Universidad de Tennessee