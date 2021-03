Crónica de la Vigilia por la vida 2021 en Valladolid

El 25 de marzo se celebró, en la catedral de Valladolid, la tradicional Vigilia de Oración y Expiación por los pecados contra la Vida”. Magnifica la Homilía del Cardenal Blázquez (ver: youtube. Vigilia por la vida 2021 en Valladolid), quien presidió la ceremonia. Estupendo, también, el Coro de las religiosas dominicas filipinas, y extraordinaria la interpretación musical de la organista Pilar Cabrera.

En relación a la Anunciación, entre otras cosas, don Ricardo dijo que la Anunciación es una “fiesta en la cual adoramos los designios del Señor, que ha querido entrar en l Historia, se ha encarnado y nosotros lo hemos recibido”.

Hizo alusión a la unión de esta fiesta y la Jornada a favor de la vida (se decidió en 2004, en el Congreso Internacional de las Asociaciones Pro-vida confesionales y aconfesionales en Madrid).

El vídeo del día Diputados C-LM guardan un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente Fernández Vaquero

Habló del «oscurecimiento» que padecemos en nuestra sociedad, e hizo referencia a la aprobación “entre nosotros de la Ley de Eutanasia”, que, “más allá de las palabras que la edulcoren, significa que atenta directamente con la vida de una persona; esto es, hemos cruzado una línea roja, hemos pisado y atravesado esta línea que el mandamiento de Dios y también de la cultura que la humanidad en su sabiduría secular nos dice: “NO MATARÁS”. Porque eutanasia significa intencionadamente romper la vida, quitar la vida a una persona”. Enfatizó: “La vida, que es una gracia, lleva consigo una responsabilidad que a veces nos resulta costosa, pues los cuidadores necesitan cuidados”. Dijo: “no siempre hay expectativas de curación; pero siempre hay una posibilidad de cuidarnos, de atendernos cariñosamente unos a otros, de ayudarnos; también, de beneficiarnos de los éxitos que la Humanidad va teniendo; también de los cuidados paliativos, que es legítimo y necesario que lleguen a todos”. Abundó sobre los cuidados paliativos: “Cuidados paliativos no sólo son las medicinas: es también la compañía; también, el afecto, el cariño; es presentar, también, el consuelo de la fe, y es, también, caer en la cuenta de que es de sabios contar con la finitud de la vida. Cuidaos paliativos es integrar la vida. Significa tantas cosas… Afirmó que hay que tener “una legítima comprensión; pero no una falsa compasión”, y que la muerte digna no es la muerte “infringida”.

Hizo hincapié en que “cuestión de la eutanasia, del aborto, no es puramente religiosa”, sino “un problema de la persona humana, de toda persona humana como tal". Sobre la Objeción de conciencia, evocó que “también hay objeción por parte de la Ciencia”, y de muchos médicos, que son contrarios. Manifestó que el “no matarás, es una cuestión profundamente humana que afecta a la conciencia moral y también a la conciencia profesional, que tiene que ser respetada (…). Nadie debe disponer de la vida de otro (…). Expresó, asimismo, el rechazo al «encarnecimiento terapéutico», pues hemos de “aceptar la muerte como parte de la vida, de nuestro itinerario como personas, en manos de Dios, ayudándonos unos a otros”.

De las Preces, pronunciadas por el matrimonio Delegado de Familia y Vida, cabe destacar estas, entre otras:

Que los científicos proclamen con valentía el valor sagrado de la vida humana y no se dejen seducir por posibilidades contrarias a la ética.

Que todos tengan claro que la enfermedad, la vejez, el sufrimiento, el estado de inconsciencia y la inminencia de la muerte no disminuyen la intrínseca dignidad de la persona.

Que, a los enfermos, no les falte la cercanía de sus seres queridos y, en caso necesario, los cuidados paliativos que les permitan aliviar el dolor y vivir con serenidad el final de su vida en la Tierra.

Al final de la celebración, se rezó la Oración de San Juan Pablo II por la Vida y tuvo lugar el rito de bendición de las madres embarazadas.

Fuera de la catedral, una señora comentaba:

“Muy bonita y oportuna, con la reciente aprobación de la eutanasia. Muy importante el contenido de la homilía (…). El miedo de los ancianos a la eutanasia, a que acaben con ellos, antes de lo que Dios ha establecido para esa vida".

Me ha encantado el coro. Conmovedor el canto del salmo. Y lo más bonito, la bendición a las madres, acompañadas, algunas, de los padres. En estos momentos tan difíciles para todos, para las familias, pero en especial para esas madres que traen a sus hijos en esta situación de temor e incertidumbre, la Bendición del Señor y la confianza puesta en Él, es esperanza para la nueva vida”.