No podemos desistir. No debemos acostumbrarnos. Hay que seguir en el anuncio y en la denuncia, como hace el Papa, poniendo en el centro a las personas, con toda su dignidad, alejándonos de los discursos que fomentan el miedo y el odio, y con una mirada profunda sobre el complejo fenómeno de las migraciones, en la que es compatible reconocer el derecho de los países a regular la entrada de inmigrantes, reivindicar el derecho que las personas tienen a no emigrar y mejorar las condiciones para que no tengan que abandonar a la fuerza su lugar de origen, y al mismo tiempo denunciar a las mafias e implicarnos en un proceso de acogida, acompañamiento e integración con los que llegan en situación de extrema vulnerabilidad.

Es momento, como ha vuelto a hacer el Papa, de renovar el apremiante llamamiento para que la comunidad internacional actúe con rapidez y decisión para evitar que se repitan estas tragedias como la que se ha llevado por delante la vida de más de un centenar de emigrantes, y que se pueda garantizar la seguridad y la dignidad de todos.