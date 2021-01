Décima semana del Estado de Alarma: Empieza por ‘v’ y acaba por ‘s’, vacunas y/o votos

Hemos perdido el norte, no hay ninguna duda. ¿Alguien entiende que en una situación de alarma provocada por una pandemia que nos ha llevado a la mayor crisis sanitaria desde hace muchos, muchos años, se pueda hablar de compatibilizar funciones nada menos que del Ministro de Sanidad y la presidencia de la Generalitat? Evidentemente, hemos perdido el norte.

Dejamos de lado las primeras figuras y encontramos la siguiente incongruencia, ¿alguien entiende que la mayor comunidad autónoma en población, centro neurálgico de España con Europa, pueda permitirse el lujo de no cumplir los plazos de vacunación y además solicitar más dosis cuando no ha sido capaz de cumplir con el plan establecido para la primera semana de vacunación? Seguimos perdiendo el norte.

Vamos a algo más terrenal y planteo: ¿alguien entiende que se hable de días festivos como parón para cumplir los plazos de la primera semana de vacunación en plena pandemia e incremento de casos? Señores, hemos perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Cuando la necesidad aprieta y están en juego muchas vidas, no hay festivos ni horarios, ni faltan sanitarios ni medios, ni espacios ni métodos... hay sentido común y carpas improvisadas con militares, farmaceúticos, sanitarios jubilados, prejubilados de todo tipo y condición inoculando a la población como si no hubiera un mañana. Bastante desgracia tiene el tercer mundo que no tienen opción y les tocará esperar como para que nosotros demos que hablar en materia de salud.

Por último, ¿alguien entiende que nuestros políticos, que nos representan, no sean capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en el número de dosis y plan de vacunación? Lo que hemos perdido no es el norte, es la decencia y el respeto por los seres humanos, seamos madrileños o canarios, asturianos o andaluces, por favor, “cordura y sentido común, ya está bien”.