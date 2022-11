Desplome sanitario

Se están dando pasos de forma planificada por un lado y de manera encubierta por otro así como poco a poco , sistemáticamente hacia una privatización total del sistema sanitario en España.

Un ejemplo claro de ello lo tenemos en estos día del caos sanitario producido de forma intencional en la capital del país. Esto no es casualidad ni algo que ha caído del cielo, o una acumulación de errores políticos , no , esto es algo estudiado y que interesa que así , de esta forma paupérrima se vea la sanidad pública para que la gente vaya adhiriéndose a la privada, eso sí, el que pueda. El que no pueda habrá de conformarse con una sanidad de beneficencia.

Así que podemos decir que en este proceso de privatización están implicados desde sindicatos, colegios de médicos, políticos, sociedades "científicas", profesionales dedicados a ocultar el desmantelamiento que han ido produciendo en el país por sobre todo en Madrid.

Las actitudes de la izquierda tradicional siempre aparecen en épocas preelectorales denunciando estos recortes pero sin tocar las leyes que en su día permitieron que se pusieran en marcha estas llamémosles carencias del sistema sanitario.

Quizás Madrid sea un campo de experimentación de estos desmantelamientos que se van a llevar a cabo sin ninguna duda en todo el estado ya que debido a su gran población típica de una metrópoli la gente está mas desconectada entre sí y le es mucho más difícil unirse ante la injusticia.

Con el Gobierno más progresista de la historia se están haciendo bajo cuerda cierre de centros de salud, o centros donde no hay un médico sino sólo un par de enfermeros, cierre de laboratorios , hospitales públicos deteriorados, médicos saturados de pacientes, citas al especialista con semanas o meses a posteriori y etc...

Por supuesto que estas cosas finalmente dependen de nosotros y de hacia donde estamos mirando, ya que los cambios en las cosas dependen de nuestra unión e intención humana por lo que una cosa está clara , la gente en general se podría decir que está dejando que estas cosas sucedan con su pasividad y su falta de actuación.

En general las mayorías son cómplices de esta situación ya que miran para otro lado mientras los poderosos hacen su juego sucio.