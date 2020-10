La extinción de las especies

Cualquier persona del mundo hoy creo que sabe mas o menos que las especies animales y vegetales van un tanto por ciento bastante grande de ellas en un proceso de extinción.

Muchos medios han puesto durante años el énfasis de que es el ser humano, el hombre, la humanidad en suma la que está produciendo este proceso de degradación ambiental y natural.

Pues bien, esta afirmación quiero resaltar que es engañosa y no tanto real.

Se trata de una minoría bastante pequeña de la humanidad la que está produciendo esta situación.

Tenemos que buscar las palabras exactas para afirmar algo , de lo contrario viviremos confundidos y no veremos la realidad.

Es este sistema, el sistema capitalista y neoliberal el que está produciendo el desastre ecológico.

Es la concentración de capital financiero internacional y su apoyo al complejo militar industrial el que está produciendo esta situación y también el enorme peligro que esta creando para nuestra supervivencia en sí como son las armas nucleares.

Estas cosas no las apoyan , no son compartidas por las mayorías, las mayorías no construyen armas atómicas ni fabrican armas químicas, ni contaminan por medio de la industria.

Claro que todos podemos contaminar pero se trata de una parte ínfima.

Para dar otra pista la emisión de carbono a la atmósfera solo lo produce el 10% mas rico de la población mundial.

La humanidad la tenemos que ver como una fuerza benéfica y no como la total productora de males.

Tenemos que empezar a llamar a las cosas por su verdadero nombre y poner la etiqueta en el sitio justo.