El Hombre es la Vanguardia de la Evolución

Se pueden hacer muchas cosas, estar todo el día haciendo cosas, yendo de un lado para otro, como se vive en las grandes ciudades, metrópolis o megalópolis corriendo por todos lados, total para nada, finalmente para ocuparse de la lavadora, del coche, del teléfono móvil, de la televisión, de la moto y demás artilugios. En definitiva, el hombre se ha hecho esclavo de las cosas. Es decir se ha robotizado. No tenemos que esperar a que llegue la robótica, el hombre hace ya mucho tiempo que está robotizado y no piensa por sí mismo sino lo que quieren otros que piensen. No se piensa para qué tengo que tener un móvil última generación, ni un coche siquiera, sino que se mata uno a trabajar para conseguirlo y ya está, porque así nos educan diariamente, para que seamos esclavos de las cosas o de la tecnología (que es casi lo mismo). Igual puede ser un esclavo de las propiedades, acumular bienes para que no haya una reflexión real sobre ese hecho. No hay un pensamiento libre por parte del hombre actual, ya que podría vivir muy bien dado los avances de hoy, sin embargo, no es un hombre feliz si no que es al contrario, está enormemente frustrado, estresado y enrabietado casi todo el día porque no tiene esa cosa material que le falta.

Vive de forma acelerada e incómoda para tener comodidades, esto es una contradicción.

Nos diferenciamos del mundo animal solo en una cosa, en que tenemos conciencia y ello nos da la oportunidad de buscar quienes somos realmente, qué queremos aportar aquí en vida durante el tiempo en que estemos y qué queremos para los demás, todo eso de forma tranquila y sin prisas, podemos pasar toda la vida en búsqueda de nosotros mismos.

Los cambios en la evolución los han hecho siempre las células anómalas, las anormales, es decir, en la vida social si lo trasladamos a este plano son los mutantes, los marginados, los diferentes, los que crean o impulsan la historia, deberíamos prestar mucha atención entonces a esto.