El hombre inservible

Sr. Director:

Cuando un hombre apenas ha advertido que su vida se ha dejado transcurrir en un trabajo continuo y duro para que su familia saliera adelante, para que sus hijos tuvieran estudios y determinados caprichos que era “lógico” que ellos tuvieran, para no ser menos que sus amigos. Cuando ese hombre ha tenido que quedarse pacientemente con los nietos porque sus hijos querían pasar unas vacaciones tranquilas sin tener que reparar en las propias molestias que los “pequeños diablos” organizaban. Cuando ese hombre… Ese hombre ha llegado a una edad provecta y se ha convertido en un hombre que “ya no sirve”, los hijos no pueden prestarle atención porque tienen su vida, sus compromisos sociales, sus… Ese hombre “estorba”.

¿Es difícil en una situación así plantearse la eutanasia? No, es quizá la solución más asequible, piensan. Y lo es porque esos hijos no han sabido nunca mirar más arriba de la suela de sus zapatos y comprender la grandeza de la vida humana, la dignidad de la personas, el don que Dios ha depositado en ellas. Han entrado, sin más, en la “cultura de la muerte”. De esta forma el mundo no gira ordenadamente. Es más, el mundo se ha salido de su órbita.

Juan Antonio Narváez Sánchez

Madrid