En Ibiza alargar la temporada turística hasta navidad

Veo que muchas pruebas deportivas y eventos quieren trasladarse al mes de octubre, pero ello no podrá ser, sencillamente porque hay muchas actividades tanto deportivas como de otro tipo y como es evidente no cabrán todos en este mes, por lo que teniendo en cuenta que no creo que haya ningún establecimiento hotelero hasta junio para preparar y siendo optimistas tal vez se pueda abrir a primeros del mes de julio, por lo que solo tenemos tres posibilidades.

La primera, no abrir puertas y esperar hasta el año que viene, como si no hubiera pasado nada, lo cual pienso seria un grave error, además que un 80% de pequeñas empresas quebraran.

La segunda seria abrir y cerrar en octubre, esto es algo mejor que no abrir, pero también la mayoría del tejido empresarial quedaría tocado pues con solo unos meses no cubres gastos. Perjudicando al comercio de la la isla en general a que tampoco aguanten. No nos engañemos pueden ayudar a trabajadores o autónomos, pero desde fuera no nos arreglaran la temporada.

Sin embargo la tercera opción de abrir y hasta navidad, es lo suyo, sin duda, esto nos obligara a ser mas creativos y porque no, también el presentar un producto turístico distinto. Esta claro que por lo sufrido después de la pandemia Mundial, ahora ya todo será diferente. Ya se que me diran que esto nunca se ha hecho y que sera muy difícil, yo no digo que vaya a ser fácil. Vamos a ver que problemas se nos plantearían para tener todo en marcha hasta navidad?

Todo esto claro esta siempre y cuando la pandemia este totalmente controlada, retirado el Estado de Alarma y que no haya contraindicaciones por parte de las autoridades.

1) Que abrán el aeropuerto, asi como todos los puertos. Hacer gestiones para que vengan aviones y barcos, si no se consiguen, desde Ibiza contratar vuelos charters y llenarlos a tope.

2) Para esto seria imprescindible que al menos en un 60 o 70 % de establecimientos hoteleros de diferentes categorías estuvieran abiertos y colaboraran asi en esta difícil y grave situación.

3) Hacer entender a 4 o 5 discotecas de las mas famosas y al ocio en general, que se mantenga abierto, como también Rtes, bares, tiendas, boutiques, rent a cars y oferta complementaria.

4) Poner en marcha un amplio y atractivo programa de actividades culturales, deportes, ferias, Moda Adlib, festivales musicales, cine, arte, congresos, jornadas y encuentros varios de toda índole, los Recintos Feriales de Vila y de Santa Eulalia que hagan humo sin parar de organizar. Lo que hara falta es que vengan de fuera grandes, mediano o pequeños grupos de personas que algunos vendrían por la Marca Ibiza, pero otros llegarían aquí para poder desarrollar su actividad, su afición, y no solo aquellas que se hubieran aplazado al principio de la temporada. No, tendrían que ser muchas mas, “pescar” eventos nacionales e internacionales, gestionar con asociaciones y contactos con organizadores varios de toda índole que traigan gente a Ibiza.

5) Estamos de acuerdo que los tres países que mas nos visitan, son, junto a España los mas afectados por este maldito virus; Inglaterra, Alemania e Italia, muy posiblemente en alguno de estos países la libertad de movimiento se retrase algo mas, por lo que tendremos que buscar turismo nacional y algunos de otros países salpicados que querrán olvidar lo antes posible.

6) En definitiva en Ibiza hay que cambiar el chip, es el momento de que todos aportemos algo y arriesguemos. Tenemos que ser creativos, innovar y saber adaptarlo a estos meses. Creo que es momento de que las grandes empresas ibicencas, no solo piensen con dinero facil, es hora de dar el do de pecho, todos podemos aportar algo, pero obviamente unos mas que otros.

7) Los hoteleros ibicencos siempre han estado a merced de los intereses de los TTOO, pues esto se debería de acabar, al menos reducir en lo posible y no depender únicamente de estos dueños y señores del turismo que nos visita, solo existe una solución comentada en multitud de ocasiones, pero que nunca llego a buen puerto: Cuanto antes se debe de crear una aerolínea propia con capital ibicenco, empresas y personas adineradas que den el paso.

8) Aunque estoy hablando de la isla de Ibiza, lo cierto es que Formentera también debería de apoyar la temporada hasta navidad, pues sin vuelos a Ibiza, ellos tampoco tendrán turismo.